Lausitzer Rundschau: Nachbesserungen sind nötig Zum Jahresbericht des Wehrbeauftragten

Cottbus (ots) - Alle Jahre wieder ist der Jahresbericht desWehrbeauftragten kein Ruhmesblatt für die politische Führung derBundeswehr. Vieles liegt im Argen, auch wenn es einige Verbesserungengegeben hat. Und auf lange Sicht wird es für die Truppe ungemütlichbleiben. Was auch mit Donald Trump zu tun hat. Die Einlassungen desneuen US-Präsidenten zur Nato und zur Finanzierung desMilitärbündnisses lassen erahnen, dass Deutschland künftig nicht nurfinanziell mehr für Verteidigung im internationalen Gefüge aufwendenmuss. Sondern auch mit Personal und Material deutlich aktivergefordert sein wird. Ob die Truppe in der Lage ist, dies zubewältigen, daran bestehen erhebliche Zweifel, wenn man denJahresbericht des Wehrbeauftragten aufmerksam liest. Die Trendwendehin zu modernen Strukturen, zu besserer Ausrüstung, hin zu mehrPersonal und mehr Geld ist zwar eingeleitet, doch in der Umsetzunggeht alles viel zu langsam. Der Wehrbeauftragte spricht sogar vonSchneckentempo. Das ist für eine Armee, die durch ihre vielenAuslandseinsätze an ihre Leistungsgrenze stößt und auf die noch mehrHerausforderungen zukommen werden, fatal. Die extrem hohe Zahl derEingaben an den Wehrbeauftragten zeigt, dass die Soldaten schon jetztmit den Folgen zu kämpfen haben - Hauptgrund der Beschwerden ist dieÜberlastung. Nun ist die Bundeswehr ein behäbiger Tanker, sie ist undbleibt ein behördenartiges Gebilde. Entsprechend lange dauernReformen, vor allem dann, wie sie so grundlegend sind wie die, dieVerteidigungsministerin Ursula von der Leyen umsetzen will und muss.Fakt ist aber, dass die Politik trotz ihres Reformeifers die Lage ineinigen Bereichen wenig vorausschauend eingeschätzt hat. Die Krisennehmen weiter zu. Deswegen hat der Wehrbeauftragte recht: Es mussdringend nachgebessert werden.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell