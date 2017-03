Lausitzer Rundschau: Die Muskelmänner vom BER Zu den Personalveränderungen am Hauptstadtflughafen

Cottbus (ots) - Es geht nicht um den BER und seine irgendwie dochnoch Fertigstellung. Es geht vielmehr um Macht und die damitverbundenen postpubertären Muskelspiele einiger Politiker. Das machtdie gestrige Entscheidung um den BER-Chefposten einmal mehr deutlich.Karsten Mühlenfeld musste vor allem in den Augen des RegierendenBürgermeisters von Berlin abgestraft werden. Der Manager hatte sichvom Machtpolitiker Michael Müller nicht zuerst den Segen geholt, eheer den Technikchef Jörg Marks in die Wüste schickte. Was ist jetztbesser als vor dem Mühlenfeld Rausschmiss? Jetzt spielt derMüller-Intimus Lütke Daldrup den BER-Chef. Zum Ausgleich muss RainerBretschneider auf seine alten Tage - er wird es mir nachsehen - fürBrandenburg den Aufseher geben. Der geschasste Technikchef ziehtwieder in sein Büro, das er gerade erst geräumt hatte. Und dasGewurschtel am BER-Torso geht weiter wie zuvor.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell