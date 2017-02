Lausitzer Rundschau: Mission Demokratie stärken Zur Wahl des neuen Bundespräsidenten

Cottbus (ots) - Es ist nicht sonderlich schwer, als Außenministerbeliebt zu sein. Die Anerkennung, die er braucht, um einerfolgreicher Bundespräsident zu werden, muss sich Frank-WalterSteinmeier erst noch erwerben. Und die Schuhe seines VorgängersJoachim Gauck sind dabei verdammt groß. Die Aufgabe einesBundespräsidenten ist es, die Bundesrepublik nach innen und außen zurepräsentieren. Aber nicht nur als Gruß-August. Sondern als eine Artideeller Gesamtdeutscher, der die besten Eigenschaften des Volkes zufördern versucht, und der das auch kann, weil er sie mindestensteilweise in sich verkörpert. Der Bundespräsident ist der Ersatzkönigeiner republikanischen Gesellschaft. Das ist auch der Grund, warumaus der vorher meist zwischen den Parteien ausgehandelten Wahl jedesMal so ein Bohei gemacht wird. Man sagt, erst mit der68er-Studentenrevolte und der daraus folgenden Kulturrevolution sowiemit Willy Brandts "Mehr Demokratie wagen" sei die Bundesrepublikwirklich modern geworden. Weltoffen, vielfältig, tolerant,antiautoritär, europäisch. Frank-Walter Steinmeier ist nach derPleite mit Christian Wulff jetzt der zweite Versuch, einen aus dieserNach-68er-Generation zum Repräsentanten des ganzen Landes zu machen.Aber anders als Wulff weiß dieser, was er will. Steinmeiers Missionheißt: Die Demokratie verteidigen und wenn möglich wieder stärken. Inseiner Antrittsrede am Sonntag hat der neue Bundespräsident diesschon anklingen lassen. Und die Zeiten sind auch danach. Steinmeierkann bei diesem Thema, ebenso wie Gauck bei seinem Thema Freiheit,aus der eigenen Lebensgeschichte schöpfen und wird ein starkerPräsident werden, wenn er es konsequent tut. Wenn er die Menschendarauf hinweist, welche großartige Zeit ihnen die gereifte Demokratiegebracht hat: das beste Deutschland, das es je gab. Steinmeier kannmit Überzeugungskraft um den Wert der Pressefreiheit, derparlamentarischen Entscheidungsabläufe und des Rechtsstaates werben.Und um Toleranz. Er hat noch in der Schule gelernt, dass man nichtblind Autoritäten folgt und dass man sich seine Meinung auf der Basisvon Fakten bildet. Dass man die Meinungen anderer respektiert. Erwird sich, das hat er schon als Außenminister praktiziert, beratenlassen von Menschen aus dem Volk, von Kulturschaffenden undWissenschaftlern, und er wird das Schloss Bellevue zu einem Haus desoffenen Gedankenaustausches machen. Frank-Walter Steinmeier bringtalles mit, um "dem deutschen Volk" - so steht es über dem Reichstag -als Bundespräsident nützen zu können. Was er daraus macht, hängt vonihm ab. Aber auch von der Bereitschaft der Bürger, ihremBundespräsidenten zuzuhören.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell