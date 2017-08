Lausitzer Rundschau: Merkels Geheimnis Die ewige Kanzlerin

Cottbus (ots) - Die Kanzlerin schnipst mit den Fingern, und schonist der Saal der Bundespressekonferenz voll. Wie gut die Kanzlerindoch wieder drauf war, wie locker sie ist. Vorbei der bleierne Streitmit der CSU, vergessen, wie lustlos sie ihre vierte Kandidatur imvergangenen Winter verkündete. Der Nimbus Angela Merkels wächst undwächst. Von wegen Zenit überschritten, wie man dachte. Hinter demHorizont geht es weiter. Scheinbar endlos. Dabei hat die Kanzlerinund CDU-Vorsitzende schon viel Mist gebaut in ihren zwölf Jahren.Politische Sprunghaftigkeit? Kann sie auch, siehe das Hin und Her beider Atomkraft. Themenhopping? Man schaue sich nur an, mit welcherInkonsequenz sie den Bildungsbereich beackert oder den Klimaschutz.Kommunikationsmängel? Darüber klagt seit der Grenzöffnung für dieFlüchtlinge nicht nur Horst Seehofer, darüber klagt halb Europa.Vision? Wenig. Risikobereitschaft erst recht nicht. Diese Politikerinist keineswegs eine Überfrau, nicht fehlerfrei und auch nichtalternativlos. Was ist Merkels Geheimnis? Sie hat zweifellos ihrepersönlichen Qualitäten. Eigenschaften, an denen andere Politikerscheitern - Eitelkeit, Geltungssucht, zwanghafte Profilierung - gehenihr ziemlich ab. Keine Skandale, kaum verunglückte Sprüche. Zudem istsie, obwohl Parteivorsitzende, parteipolitisch recht ideologiefrei.Keine Feindbilder, keine Wagenburgmentalität. Merkel ist eineLiberal-Bürgerliche. Von so einer fühlt sich eine Mehrheit derDeutschen gut repräsentiert. Sogar viele Sozialdemokraten, Grüne undLinke. Aber diese persönlichen Eigenschaften sind nicht der Kernihres Erfolges. Auch andere sind starke Persönlichkeiten, man denkenur an Frank-Walter Steinmeier, der jetzt Bundespräsident ist. DasProblem aller Herausforderer, auch von Martin Schulz, und Merkelseigentliches Geheimnis ist, dass das Volk keine Experimente will,solange alles halbwegs gut läuft. Und genau dieses Gefühl bedientMerkel perfekt. Mit ihrem Wahlkampf. Mit der Vermeidung kontroverserThemen. Mit ihrer Geduld in Konflikten. Mit ihrer Sachlichkeit. Siewirkt lösungsorientiert, gut informiert und konzentriert. Auch amDienstag in ihrer Sommerpressekonferenz wieder. Aus diesem Wunsch derWähler nach Sicherheit und Kontinuität lässt sich die derzeitigepolitische Stimmung viel besser erklären als aus krampfhaftenVersuchen, Merkel zu überhöhen oder Herausfordererherunterzuschreiben. Aber diese politische Großwetterlage hält nichtewig. Wenn Merkel abtritt oder dies auch nur ankündigt, ändert siesich schlagartig. Schon Mitte der nächsten Legislaturperiode könntees so weit sein. Keiner von Merkels möglichen Nachfolgern, ob von derLeyen, Kramp-Karrenbauer oder Spahn, genießt ähnliches Vertrauen. Undder Übergang in der Union wird nicht reibungslos verlaufen. Dannwerden die politischen Verhältnisse in Deutschland wieder ins"Tanzen" geraten. Bis dahin aber beherrscht Angela Merkel dasParkett. So wie am Dienstag vor der Hauptstadtpresse: Allein undziemlich souverän.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell