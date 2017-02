Lausitzer Rundschau: Menschenverstand statt Bürokratie Zu Forderungen, Badestege in Brandenburg bewachen zu lassen

Cottbus (ots) - Kaum etwas regt die Menschen in Brandenburger undSachsen so sehr auf, wie lebensferne bürokratische Ignoranz. DerStreitfall um einen Badesteg im seenreichsten Land Deutschlands, derentweder von einem Bademeister "bewacht" werden oder verschwindenmuss, ist solch ein hirnloses Beispiel. Klar kann etwas passieren,wenn jemand baden geht. Aber es kann auch etwas passieren, wennMenschen über die Straße gehen. Keiner käme auf die Idee, dassStraßen ab sofort nur noch durch Tunnel, über Brücken oder im Beiseineines Schutzmannes überquert werden dürfen. TrotzVollkaskomentalität: Irgendwo sind die Grenzen, an denen der normaleMenschenverstand einsetzen muss. Der Streitfall in der Uckermarkkönnte dazu führen, dass in Brandenburg alle Badestege an naturnahenSeen und Teichen verschwinden müssten, wenn es nebenan keinenRettungsschwimmer gibt.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell