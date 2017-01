Lausitzer Rundschau: Mehr als eine Lausitz-Formel Zu einem neuen Papier zum Strukturwandel

Cottbus (ots) - Natürlich ist diese Rechnung noch ohne den Wirtgemacht. Es kann deshalb auch noch niemand jubeln, dass forscheForderungen an Bund und Länder in einem Lausitz-Papier zumStrukturwandel in der Region stehen. Aber: Der Denkansatz, der weitvon der bisher üblichen Förderkulisse abweicht, folgt einernachvollziehbaren Logik. Wenn der Bund zur Erreichung seinerKlimaziele die wirtschaftlich erfolgreiche, Arbeitsplätze undWohlstand in der Region sichernde und ohne Subventionen auskommendeEnergiewirtschaft ausbremst, dann muss er auch für die Bekämpfung derFolgen seiner Politik einstehen. Das Lausitz-Papier drängt jedochdarauf, nicht nur mit Geld zu winken. Vielmehr soll für jedesGigawatt Kraftwerksleistung, das abgeschaltet wird, vom Bund einerechtlich verbindliche Aufbauleistung im gleichen Wert zugeordnetwerden. Wegfallende industrielle Wertschöpfung wird so eins zu einsin der Region ersetzt. "Ein Gigawatt für ein Gigawatt" - das kannmehr als nur eine Lausitz-Formel werden.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell