Lausitzer Rundschau: Mehr als bella figura! EU-Sondergipfel in Rom

Cottbus (ots) - Für einen Tag traten die handfestenwirtschaftlichen und politischen Probleme Italiens in denHintergrund. Und der Gastgeber bei der EU-Geburtstagsfeier,Regierungschef Paolo Gentiloni, durfte Italien von der besten Seitepräsentieren. Doch, was bleibt außer den schönen Bildern vorhistorischer Kulisse? Die EU steht ohne die Briten vor einemNeuanfang. Die Gemeinschaft der bald nur noch 27ïEUR®Mitgliedstaatenwird schon Projekte finden, um die Zusammenarbeit zu vertiefen. Wennes gut gemacht wird, werden die Menschen EU-weit auch einen Gewinndarin sehen. Terrorismus, Migration und Globalisierung werden weiterfür Herausforderungen sorgen. Europa hat aber im Grunde andereProbleme. Am gravierendsten ist die mangelnde Glaubwürdigkeit.Regeln, auf die sich die Hauptstädte einigen, werden oft nichteingehalten. Für Frankreich wird eine Ausnahme beim Stabilitätspaktgemacht. Osteuropäer ignorieren Vereinbarungen zur Aufnahme vonFlüchtlingen, die Kommission dealt mit dem deutschen Verkehrsministerbei der Pkw-Maut. Diese Beliebigkeit lässt den Glauben an die EU unddie Fähigkeit, die Probleme zu lösen, erodieren. Gefragt ist anerster Stelle die Kommission. Sie hat die Rolle, Hüterin der Verträgezu sein. Dieser Verpflichtung muss sie stärker gerecht werden.