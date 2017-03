Lausitzer Rundschau: Mehr Mut für die Zukunft Zu einer Studie zum Einzelhandel in Brandenburg

Cottbus (ots) - Die Einzelhändler in der Lausitz hätten esleichter, wenn sie in die Zukunft schauen könnten. Dann wüssten siegenau, was sie tun müssten, um auch in Zukunft immer genugKundschaft, Umsatz und Gewinn zu haben. Tatsache ist, dass sich dieRahmenbedingungen für ihre Geschäfte verändern. Das aber ist nichtnur im Handel so. Wandel ist Alltag in fast allen Branchen. Wie imLeben immer: Zukunft bedeutet stets auch ein Stück Ungewissheit. OhneRisikobereitschaft, Mut, Weitblick und vielleicht manchmal auch"Fehler", geht's nicht voran. Wer sich allein auf seinen kleinenLaden verlässt, kann genauso in die Sackgasse geraten wie der, der inder Unendlichkeit des Internets verschwindet. Schlau ist, wer dieVorzüge beider Märkte geschickt für sich zu nutzen weiß. Da gibt esnoch viel auszuprobieren.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell