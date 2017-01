Lausitzer Rundschau: Martin Schulz und die Chancen für Rot-Rot-Grün

Cottbus (ots) - Martin Schulz will Kanzler werden, sagt MartinSchulz. Nun, alles andere hätte auch ziemlich komisch geklungen.Wirklich bemerkenswert ist der Halbsatz, den der neueSPD-Hoffnungsträger mit seinem Machtanspruch verknüpft:Regierungschef, "in welcher Konstellation auch immer", möchte erwerden. Bekommt Rot-Rot-Grün also doch eine realistische Chance?Ausgeschlossen ist das nicht. Allein schon deshalb, weil es die SPDwohl endgültig zerreißen würde, müsste sie nach der nächstenBundestagswahl wieder die Juniorpartnerschaft von Angela Merkelantreten - dann bereits zum dritten Mal. Mit der Großen Koalition, soviel steht fest, lässt sich kein Genosse mehr hinter dem Ofenhervorlocken. Die SPD-Mitglieder haben das Bündnis mit der Uniongründlich satt. Auch Sigmar Gabriel wäre als Kanzlerkandidat imWahlkampf garantiert kein Verfechter von Schwarz-Rot gewesen. DerUnterschied besteht allerdings darin, dass Schulz kraft seinerbundespolitischen Frische zuzutrauen ist, zumindest rechnerisch füreine Machtoption jenseits der Union zu sorgen. Mit Gabriel wäre daswohl von vornherein ein aussichtsloses Unterfangen gewesen. Genausogilt freilich auch, dass rechnerische Mehrheiten noch keinepolitische Mehrheit bedeuten müssen. Sind Linke und Grüne überhauptdazu bereit, den politischen Schwung mitzutragen, den dieKanzlerkandidatur von Schulz ausgelöst hat? Bei der Linken kann mansich zumindest darin sicher sein, was sie nicht will: eine weitereKanzlerschaft von Angela Merkel. Bei den Grünen ist selbst dasunklar: Katrin-Göring Eckardt und Cem Özdemir halten sich einenschwarz-grünen Regierungswechsel genauso offen wie einenrot-rot-grünen. Eine glasklare Wahlkampfstrategie nach der Devise,wer Grün wählt, der wählt Merkel ab, ist mit den beiden grünenSpitzenkandidaten also schwerlich kompatibel. Wirklich entscheidendfür eine glaubwürdige Machtperspektive mit Schulz sind am Ende jedochinhaltliche Fragen. Auch für eine Koalition mit Linken und Grünenkann sich die SPD nicht auf die Abschaffung der Nato einlassen, wiees im Wahlprogramm der Linken steht. Genauso wenig auf die Beendigungaller Bundeswehreinsätze im Ausland, wie es die Linken ebenfallsfordern. Auch in der Sozialpolitik gibt es tiefe Gräben. Die Linkenpochen auf ein leistungsloses Grundeinkommen von 1050 Euro im Monat,auf die Abschaffung von Hartz IV und damit letztlich auf dieAbwicklung der Agenda 2010. Mit solchen Maximalpositionen lässt sichgewiss kein rot-rot-grüner Staat machen. Hier wird es vor allem aufSahra Wagenknecht ankommen. Die Ikone der linken Linken müsste jetztendlich Farbe bekennen, ob sie lieber ein sozialistischesWolkenkuckucksheim will oder politisch mitgestalten, ob ihre Parteiauf realistische Veränderungen setzt oder weiter auf die bequemeOppositionsrolle. Seit der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz sindsolche Probleme nicht mehr nur theoretischer Natur. Denn jetzt sinddie Karten neu gemischt.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell