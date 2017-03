Lausitzer Rundschau: Märkisches Mittelmaß Zur Halbzeitbilanz von Rot-Rot in Brandenburg

Cottbus (ots) - Was sind die Kriterien für eine gute Regierung?Dass sie ihr Land voranbringt? Dass sie innovativ ist? Dass sie ihreProjekte zum Erfolg führt? Dass sie souverän nach außen auftritt?Dietmar Woidke und Christian Görke mühten sich gestern redlich, allediese Eindrücke zu vermitteln. Aber dieses Vorhaben musste vonvornherein schiefgehen. Denn die Fakten sprechen gegen Rot-Rot. Beimnach eigener Aussage wichtigsten Projekt der Legislaturperiode, derKreisgebietsreform, stümpert man durchs Leben. Bei Lehrern undPolizisten stopft man Lücken, die andere Kabinette vorher gerissenhaben - mutige Politik sieht anders aus. Und wirtschaftlichprofitiert man vom Bund und der guten Konjunktur mehr als von eigenenLeistungen. Die vergangenen zweieinhalb Jahre in Potsdam wareninsgesamt nur Mittelmaß. Märkisches Mittelmaß, leider so wie immer.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell