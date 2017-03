Lausitzer Rundschau: MERKEL TRIFFT US-PRÄSIDENT TRUMP / Mit buddhistischer Ruhe

Cottbus (ots) - Von der Sorte Männer hat Angela Merkel schon eineMenge kommen und meist auch wieder gehen sehen. Kohl, Merz,Berlusconi, Bush, Schröder, Sarkozy, Seehofer. Also ist die Kanzlerinmit fast schon buddhistischer Ruhe auch zu Donald Trump gereist: Erstmal gucken. Es war eine Erkundungsmission. Bisher ist Trump kaumetwas gelungen. Ohnehin ist sein Fokus noch voll auf dieRückabwicklung der Politik der Vorgängerregierung gerichtet; er istweiterhin im Wahlkampfmodus. Die Polarisierung, von der er politischlebt, nimmt ihn jeden Tag in Anspruch. Inzwischen hat er damit schonvier Prozent seiner Amtszeit vergeudet. Von Außenpolitik,Mitgestaltung der Welt, kann noch keine Rede sein. Auf diesem Feldgibt es bisher nur großspurige, teils gefährliche Ankündigungen. Abernoch keine Taten. Allerdings wird man in Europa nicht daraufvertrauen können, dass die restlichen 96 Prozent der Amtszeit ebensovergehen und Trump nur die eigene Nation oder die unmittelbarenNachbarn schädigt. Doch tut Merkel gut daran, ihn den ersten Zugmachen zu lassen und derweil sehr konzentriert die eigenenAbwehrkräfte zu stärken. Sich also vorzubereiten, vor allem auf einenmöglichen Handelskrieg. Dass der in der einen oder anderen Formkommen wird, ist wahrscheinlich. Trump will alles umsetzen, was erseinen Wählern versprochen hat. Auch die Arbeitsteilung in der Natowird er auf den Prüfstand stellen. Das sind die Themen. Entwarnungbrachte der Besuch in Washington diesbezüglich nicht. Vielleicht einetwas freundlicheres Klima. Deutschland ist auch wer, größteWirtschaftsmacht des Kontinents, eines der Kernländer der EU. Undanerkannt in der Welt. Es ist nicht wehr- und nicht hilflos. Merkelhat das vor ihrem Besuch mit demonstrativen Telefonaten mitFrankreichs Präsident Hollande und Chinas Präsident Xi durchblickenlassen. Geert Wilders Nicht-Erfolg in den Niederlanden hat zudemTrumps Hoffnung, die EU parzellieren zu können, kurz vor MerkelsBesuch einen empfindlichen Dämpfer gegeben. Freilich ist die Gefahrnoch nicht vorbei. Auch wegen Trump muss die Kanzlerin weiter alleAnstrengungen darauf richten, Europa zusammenzuhalten. Das ist ihreeigentliche Front. Übrigens auch im Verhältnis zu Putin, der diegleiche Karte zu spielen versucht: Teile Europa und herrsche. MerkelsBesuch in Washington war dann erfolgreich, wenn bei dem Präsidentendas Gefühl zurückgeblieben ist, dass man diese Dame ernst nehmenmuss. Respektvoll. Wenn er ahnt, dass "America First" hier und dariskanter sein könnte als Kooperation mit einer so starkenWirtschaftsmacht wie es die EU ist. Ohne gesundes Selbstbewusstsein,wie Merkel es hat und Deutschland und Europa es brauchen, ist solchenTypen nicht beizukommen.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell