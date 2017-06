Lausitzer Rundschau: Leidende Lehrer, arme Schüler Zur Wiederholung der Mathe-Abi-Prüfung in Brandenburg

Cottbus (ots) - Die RUNDSCHAU hat vor Kurzem getitelt: "Lehrerschwänzen Fortbildung". Gemeint war, dass 30 Prozent der betroffenenBrandenburger Schulen keine Lehrer zum Kennenlernen des neuenRahmenlehrplans für Mathe geschickt hatten. Das gilt Gutachtern undBildungsministerium als Ursache für die Abi-Panne. Deretwegenschreiben heute in der Lausitz über 600 Schüler das Mathe-Abi nach.Faule Lehrer schuld? So einfach ist das nicht. Natürlich wäre es gut,wenn alle Lehrer sich frühzeitig mit einem neuen Lehrplanbeschäftigen und den Unterricht dann so aufbauen, dass Mathe-Aufgabenden Abiturienten nicht zu schwer werden. Andererseits machenSchulleiter deutlich: Es ist etwas faul im Brandenburger Schulsystem.Hohe Arbeitsbelastung von Pädagogen, fragwürdige Prüfungsordnung,viele Fortbildungsanforderungen und unklare Lehrpläne: Hier istMinister Günter Baaske (SPD) in der Pflicht. Dessen Ministerialbeamteund die Lehrer reden überhaupt zu wenig miteinander. Deswegen sindnun viele Schüler arm dran. Hoffentlich erzielen dieAbi-Nachschreiber wenigstens mehr Punkte.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell