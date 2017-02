Lausitzer Rundschau: Lager in Libyen sind keine Lösung Mittelmeerflüchtlinge

Cottbus (ots) - Rund 180 000 Menschen sind im vergangenen Jahrüber den gefährlichsten aller Wege nach Europa gelangt, dasMittelmeer. Rund 5000 sind dabei ertrunken. Diese Flucht ist RussischRoulette. Gespielt wird es seitens der skrupellosen Schlepper, diedie Menschen in überfüllten Gummibooten aufs Wasser schicken und ihrLeben der Reaktionsschnelligkeit der Hilfsschiffe aussetzen. Und dieRetter halten dieses brutale Spiel mit jeder Bergung noch am Laufen,ob sie wollen oder nicht. Denn sie locken so immer neue Flüchtlingeauf diese Route. Kaum einer der 180 000, mit Ausnahme vielleicht derEritreer, ist politisch verfolgt, nur die wenigsten flüchten vorKriegen. Und wenn, hätten fast alle in NachbarländernSchutzmöglichkeiten. Das gilt vor allem für Zentral- und Westafrika.Die Verfolgungsgeschichten sind oft frei erfunden, die Papiere werdenweggeworfen. In Wirklichkeit fliehen fast alle vor bittersterwirtschaftlicher Not und hoffen, mit einem Job in Europa ihreFamilien daheim durchbringen zu können. Europa versucht derzeit, dieKüstenwache Libyens zu ertüchtigen, um die Boote noch an den Strändenzu stoppen. Das mag die Fluchtwelle etwas verzögern. Aber wederkönnen die Menschen auf Dauer in Libyen bleiben, noch von Europa ausdorthin zurückgeschickt werden. Es ist ein instabilesBürgerkriegsland, mit wenigen Möglichkeiten, schwarzafrikanischenFlüchtlingen zu helfen und noch weniger Bereitschaft dazu. Libyen istfür diese Menschen die Hölle. Und selbst wenn Europa, wie vomBundesinnenminister vorgeschlagen, dort selbst Lager errichten undbetreiben könnte, würde das nur zu einem Ausweichen des Trecks undder kriminellen Geschäfte der Schlepper nach Tunesien oder Marokkoführen. Das könnte diese politisch fragilen Länder womöglich auchnoch zum Kippen bringen und alles weiter verschlimmern. Die Lösungkann nur ein Mix sein, zu dem Auffanglager in Nordafrika zwar ingeringem Umfang gehören mögen, dessen Kern aber ein anderer seinmuss: die konsequente Rückführung aus Europa in die Herkunftsländer.Es muss den Flüchtlingen aus Afrika klar gemacht werden, dass der Wegüber das Mittelmeer nicht nur höchst gefährlich, sondern auch absolutsinnlos ist. Erst dann ebbt die Welle ab. Dafür müsste Europa mit denHerkunftsländern, etwa Nigeria, Kamerun oder Gabun, Abkommen ähnlichwie mit der Türkei abschließen. Geld und verstärkte Entwicklungshilfegegen Kooperation. Auch direkte Rückkehrhilfen für die Betroffenenselbst können ein Beitrag sein, denn sie stehen bei einergescheiterten Migration vor dem absoluten Nichts. Von der Schandeganz abgesehen. Und drittens muss es, um den Druck zu mindern,endlich einen legalen Weg geben, um nach Europa zu gelangen. Fürechte politisch Verfolgte sowieso, aber auch für Menschen, die einbesseres Leben suchen. Ein solcher Ansatz ist langwierig, teuer underfordert die Gemeinsamkeit Europas. Letzteres ist vielleicht dasgrößte Hindernis für eine Lösung.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell