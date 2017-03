Lausitzer Rundschau: Kolossaler Rückschritt Trumps Klimadekret

Cottbus (ots) - Es war ein Durchbruch im Ringen uminternationale Klimaverträge, als Barack Obama AmerikasKohlekraftwerken strengere Umweltauflagen verordnete. Damit legte erletztlich das Fundament für eine klimapolitische Kooperation mit demKonkurrenten China. In dem Moment waren die Weichen gestellt, um aufder Pariser Klimakonferenz des Jahres 2015 zu Ergebnissen zu kommen.Zu Kompromissen, die sicher nicht perfekt waren, aber allemal besserals nichts. Schon deshalb bedeutet Donald Trumps Energiedekret einenkolossalen Rückschritt. Es geht ja nicht nur um ein paar alteDreckschleudern im Mittleren Westen, die nun wohl am Netz bleiben. Esgeht um das Signal an den Rest der Welt. Nach acht Jahren, in denendie USA zwar sicher kein umweltpolitischer Musterknabe waren, aberauch nicht mehr der Dinosaurier der Klimadebatte, führt Trump siezurück in die Isolation.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell