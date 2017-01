Lausitzer Rundschau: Knallharte Opposition Die Linke und ihr Wahlprogramm

Cottbus (ots) - Die Linke ist den anderen Parteien weit voraus.Während man sich dort noch für die Bundestagswahl personell undprogrammatisch sortiert, hat die stärkste Oppositionskraft imParlament beides schon im Schaufenster: Bereits vor einigen Wochenwurden Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch offiziell zuSpitzenkandidaten ausgerufen. Und seit dem Wochenende sind auch dieBotschaften klar, mit der sie um Wähler werben sollen. Kampf denReichen, Solidarität mit den Armen, für einen "grundlegendenPolitikwechsel". Das alles klingt ziemlich vertraut. Die Linke hatdamit noch jeden Wahlkampf bestritten, weshalb sich auch die Fragestellt, warum die Melodie ausgerechnet diesmal zünden sollte.Rot-Rot-Grün wird so nicht unbedingt wahrscheinlicher. Diepolitischen Fleißkärtchen können jedenfalls nicht verdecken, dass dieLinke einen schlechten Start ins Wahljahr erwischt hat. Zwar ist diePartei mittlerweile an drei Landesregierungen beteiligt. Doch inBerlin steckt das Bündnis mit SPD und Grünen schon in der Krise,nachdem es gerade erst geschmiedet wurde. Wegen falscher Angaben zuseiner vormaligen Stasi-Tätigkeit wird ein Staatssekretär der Linkenseinen Posten räumen müssen. Den Schatten ihrer DDR-Vergangenheitwird die Partei offenbar schwerlich los. Doch selbst wenn dieErinnerung an das Berliner Desaster in den kommenden Wahlkampfmonatenverblasst, bleibt noch ein anderes Problem, das bis zum WahltagBestand hat: der Umgang mit der AfD. Nahezu der komplette linkeFührungsapparat würde ihre Wähler am liebsten rechts liegen lassen,derweil Wagenknecht auch gezielt auf der populistischen Klaviaturspielt, um sie für die Linke zu gewinnen. Das kann auf Dauer nichtgut gehen. Ohnehin mutet es ziemlich abenteuerlich an, warum einAfD-Sympathisant sein Herz für Wagenknecht & Co entdecken sollte, wodie Linke doch bei seinem Aufreger-Thema Nummer eins, derFlüchtlingspolitik, weiter unbekümmert offene Grenzen für allepropagiert. Ähnlich problematisch bleibt übrigens auch, ob es im Landüberhaupt so viele Superreiche gibt, um all die sozialen Wohltaten zufinanzieren, mit denen die Linke in ihrem Wahlprogramm lockt. Denndarin wird gleichzeitig gefordert, die Jahresgehälter auf maximal 500000 Euro zu deckeln. Ein bisschen fühlt man sich an den kuriosenWahlkampf von 2009 erinnert. Damals brachte es die Linke fertig,neben der Losung "Reichtum für alle" auch gleich noch den Slogan"Reichtum besteuern" zu plakatieren. Ihre Partei werde weder einenreinen Oppositionswahlkampf machen noch einen reinenRegierungswahlkampf, versicherte Linken-Chefin Katja Kipping amWochenende bei der Vorstellung des Wahlprogramms. Davon stimmt nurdie Hälfte. So sehr die Linke in den Ländern schonregierungs-geschmeidig war und ist, so knallhart setzt sie im Bundweiter auf Opposition.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell