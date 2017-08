Lausitzer Rundschau: Kitas brauchen mehr als Personal Zur Studie über die Kinderbetreuung in Deutschland

Cottbus (ots) - Wie gut ein Kind tagsüber aufgehoben ist, hängtan vielen Faktoren. In Einrichtungen, wo 200 Kinder rumwuseln, habenErzieherinnen mehr Stress als in kleinen Kindergärten mit 40 Kindern.Eine Kita braucht ordentliches Spielzeug und viel Grün vor der Tür,damit die Kleinen toben und lernen können. Für die Kinder geht es umsWohlfühlen, für die Eltern ums gute Vertrauen, dass sie sich auf ihreEinrichtungen verlassen können. Das alles misst der Ländermonitorüber frühkindliche Bildungssysteme in Deutschland nicht. Er guckt nurauf das nackte Zahlenverhältnis zwischen Erzieherin und Kindern. Daswird gern herangezogen als Maßstab für die Güte der Kitas, denn mitZahlen lässt sich messen und letztlich auch Politik machen. UmQualität zu ermitteln, reicht das nicht. Und so muss Bertelsmanneinräumen, dass die Ost-Länder zwar wenige Erzieher beschäftigen -aber die verstehen ihr Handwerk besser als ihre West-Kollegen. KeinWunder, der Osten hat hierbei längere Tradition, mehrErfahrungswissen. So ist auch das Vertrauen der Eltern höher. Für alldas braucht der Westen wohl noch so lange, bis der Osten sich mehrPersonal leisten kann.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell