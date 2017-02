Lausitzer Rundschau: Das Kind mit dem Bade ausgeschüttet Kinderehen werden in Deutschland verboten

Cottbus (ots) - Kinderehen sind kein Spaß, ganz gewiss für diebetroffenen Mädchen nicht, und oft auch nicht für die Jungen, die inmanchen Regionen dieser Welt diesem archaischen Ritus ausgesetztwerden. Sie bedeuten das abrupte Ende der Kindheit und oft den Beginneiner lebenslangen Gefangenschaft. Sie sind ein schwerer Verstoßgegen die individuelle und sexuelle Selbstbestimmung. Es ist absolutrichtig, Kinderehen hierzulande gar nicht erst anzuerkennen. NullVerständnis, null Recht, null Toleranz. Nur: Was ist ein Kind? Imantiislamischen Furor - und der treibt neben allem humanitärenBemühen die Gesetzesnovelle auch an - geht so manche Differenzierungverloren. Mindestens müsste eine Gesellschaft, die gerade darübernachdenkt, das Wahlalter auf 16ïEUR®Jahre zu senken, doch das Themaab diesem Lebensjahr etwas anders sehen. In vielen anderenGesellschaften wird generell viel jünger geheiratet als bei uns.Manchmal sogar ohne Zwang. Und selbst in Deutschland kam es bislangvor, dass eine etwas frühreife 17-Jährige ihren 23-jährigen Freundheiratete, zum Beispiel, weil ein Kind unterwegs war. Mit dergeplanten ausnahmslosen Anhebung des Heiratsalters auf 18ïEUR®Jahrewird nun das buchstäbliche Kind mit dem Bade ausgeschüttet, fürDeutsche wie für Zugezogene. Nur für die Altfälle aus dem Auslandsoll es hier noch eine Härtefallprüfung geben. Die bisherigeRegelung, eine bestehende oder neue Vermählung ab 16 Jahrezuzulassen, wenn einer der Partner volljährig ist und wenn zudem einFamiliengericht zugestimmt hat, war besser, weil menschengerechter.Sie bot Kontrolle gegen Zwangsverheiratungen und erlaubtegleichzeitig stärker die Würdigung jedes Einzelfalles - und Menschensind nun einmal verschieden. Auch verschieden heiratsfähig.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell