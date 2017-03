Lausitzer Rundschau: Kein trojanisches Pferd Zur gemeinsamen Anti-Terror-Übung von deutscher Polizei und Bundeswehr

Cottbus (ots) - Hinter der Kritik an der gemeinsamen Großübung vonPolizei und Bundeswehr steckt die Befürchtung, dass der Weg für mehrBefugnisse der Truppe im Innern geebnet werden soll. Doch dieDiskussion darf nicht in der Form verengt werden. Die Übung ist keintrojanisches Pferd. Vielmehr hat sich durch den islamistischenTerrorismus die sicherheitspolitische Lage dramatisch verändert - zuwelchen Mitteln die Fanatiker noch greifen könnten, möchte man sichnicht ausmalen. Aber darum geht es, um die Abwehr massiver Attacken.Um den Extremfall. Gerade in einem föderalen Staat ist es absolutnotwendig, dass die unterschiedlichen Ebenen und Behörden in derSicherheitspolitik miteinander kooperieren. Erst recht muss das fürdie beiden Institutionen gelten, die allein über das Personal und dasMaterial zur Bewältigung von großen Terrorlagen verfügen: Polizei undBundeswehr. Deswegen ist die Übung richtig. Zweifler mögen zudem nachFrankreich und Belgien schauen. Dort führten Terroranschläge zum Teilzu einem tagelangen landesweiten Ausnahmezustand, der ohne Militärnicht zu bewältigen gewesen wäre. Nun gibt es gewiss in beidenLändern nicht eine so strikte rechtliche Trennung der Aufgaben, wiedas in Deutschland der Fall ist. Auch sind die Sicherheitsstrukturenanders. Aber es gibt inzwischen Situationen, wo man nur gemeinsamHerr der Lage wird - Frankreich und Belgien haben sie jedenfallserlebt. Eines darf man zudem nicht vergessen: Wer tatsächlich derBundeswehr im Innern neue Aufgaben zuweisen will, muss erstens amGrundgesetz schrauben. Dafür wird es keine Mehrheit geben. Undzweitens verkennt derjenige die Belastungsfähigkeit der Truppe. Schonjetzt agieren die Soldaten durch die vielen Auslandseinsätze an derGrenze des Zumutbaren. Schon jetzt fehlt Nachwuchs. Mehr geht für dieBundeswehr nicht. Mit Ausnahme von Extremfällen.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell