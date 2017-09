Lausitzer Rundschau: Kein fundamentales Alleinstellungsmerkmal Das Unionskonzept für mehr Sicherheit

Cottbus (ots) - Wenn es um die innere Sicherheit geht, dann sollder Union keiner etwas vormachen können. Schon gar nicht so kurz vorder Bundestagswahl. Also war es folgerichtig, dass die zuständigenBundes- und Landesminister mit CDU- und CSU-Parteibuch gemeinsam mitBundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) jetzt noch einmalpublikumswirksam eine "Berliner Erklärung" verabschiedeten, diepraktisch alle Möglichkeiten einschlägiger Gesetzverschärfungenausschöpft, um sich den Bürgern als Schutzpatron gegen Terrorismusund Kriminalität zu empfehlen. Zwar hat die Union an dieser Stellefür viele Bundesbürger eine starke Kompetenz. Ein fundamentalesAlleinstellungsmerkmal auf diesem Feld hat sie allerdings nicht mehr.In den vergangenen vier Jahren wurden die Strafen bei Angriffen aufPolizisten und bei Wohnungseinbrüchen erhöht, und es wurde an derVorratsdatenspeicherung gedreht. Nur, um einige wenige Beispiel zunennen. Ohne die Sozialdemokraten wäre das nicht möglich gewesen. Undwer sich dazu die Wahlprogramme von SPD und Union durchliest, wirdauch kaum auf grundlegende Unterschiede stoßen. Bei der Aufstockungder Polizei herrscht sogar "Waffengleichheit" - beide Lager fordern15 000 Ordnungshüter mehr im Land. Dass man bei der innerenSicherheit allerdings auch übers Ziel hinausschießen kann, zeigt ganzaktuell die fehlerbehaftete Speicherung persönlicher Daten, durch diezahlreiche Journalisten um ihre Akkreditierung beim G-20-Gipfel inHamburg gebracht wurden. Wenngleich BKA-Chef Holger Münch dieVorwürfe illegaler Datenspeicherung zurückweist, ist es erst einmalwichtig, mit den vorhandenen Instrumenten verantwortungsvollumzugehen, anstatt nach immer neuen gesetzlichen Bandagen zu rufen.Umgekehrt hätten die bestehenden Vorschriften ausgereicht, um denBerliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri schon vorher dingfestzu machen. Maßgeblich mitverantwortlich für diese Leerstelle warübrigens in Berlin ein Innensenator mit CDU-Parteibuch.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell