Lausitzer Rundschau: Kein Wischiwaschi mehr Aschermittwoch und Wahlkampf

Cottbus (ots) - Sicher, CSU-Chef Horst Seehofer hatte schon malmehr Schwung und war besser bei Stimme, und SPD-KanzlerkandidatMartin Schulz muss langsam aufpassen, dass man seinerLebensgeschichte nicht überdrüssig wird. Trotzdem war es ein guterAschermittwoch. Denn jenseits der üblichen politischen Folklore, dienun mal dazugehört wie die Kamelle zum Rosenmontag, ist jetztendgültig klar: Der Wahlkampf wird mit einer Polarisierung geführtwerden, die nicht mehr nur von rechts kommt. Sie findet endlich auchwieder zwischen den großen Parteien statt. Kein einschläferndesWischiwaschi mehr, es wird in den kommenden Monaten hart um Inhalteund das beste Personal gehen. Das ist die Botschaft von Passau undVilshofen. Und ein bisschen auch von Demmin, wo die Kanzlerin amMittwochabend aufgetreten ist. Der anstehende Wahlkampf wird auch auseinem anderen Grund besonders interessant werden. So vieleUnwägbarkeiten wie selten zuvor warten in nächster Zeit auf dieParteien und ihre führenden Köpfe. Vielleicht erklärt dies, warum dieCDU-Vorsitzende Angela Merkel grundsätzlich die Strategie desAbwartens bevorzugt, statt schon jetzt vollends in dieAuseinandersetzung mit ihrem SPD-Herausforderer Schulz einzusteigen,wie es einige ihrer Parteifreunde fordern. Demnächst wird in denNiederlanden und in Frankreich gewählt. Setzen sich dort dieRechtsnationalen durch, wird das Auswirkungen auf Deutschland undEuropa als Ganzes haben. Dann ist wieder die Krisenmanagerin imKanzleramt gefordert, und Schulz kann nicht mehr machen, als besorgtzu mahnen. Merkel weiß das. Eurokrise, Brexit, transatlantischeBeziehungen, alles Themen, die ebenfalls noch anstehen und bei denenvor allem Merkel punkten kann. Mehr Risiken bergen für sie hingegendie anstehenden Landtagswahlen. Den Auftakt macht Ende März daskleine, aber diesmal sehr wichtige Saarland. Verliert die CDU dortihre Ministerpräsidentin, wäre dies auch ein herber Rückschlag fürdie Kanzlerin. Statt auf sowieso schon bescheidene vier, käme die CDUdann nur noch auf drei Regierungschefs in den Bundesländern. DieDebatte darüber, welche Schuld Merkel trägt und ob sie tatsächlichnoch die richtige Kandidatin für den Bund ist, würde neu entflammen.Und wenn die SPD an der Saar den Schulz-Schwung in deutlicheStimmengewinne umsetzen kann, wäre der Auftakt der Genossen insBundestagswahljahr perfekt. Bleibt umgekehrt alles beim Alten imSaarland, gäbe es für den Herausforderer einen ersten Dämpfer. Im Maidann der Urnengang in Schleswig-Holstein und anschließend der nochwichtigere in Nordrhein-Westfalen. Eine kleine Bundestagswahl.Spätestens danach wissen alle Parteien, wo sie sich in derWählergunst ungefähr verorten können. Eine Vorentscheidung ist dasNRW-Ergebnis zwangsläufig zwar nicht - aber doch ein deutlicherFingerzeig in einem besonders spannenden und unkalkulierbarenWahljahr.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell