Lausitzer Rundschau: Kein Recht für Menschenhändler Zum Missbrauch von Vaterschaft und Bleiberecht

Das ist ein perfides Geschäft. Es geht um Kinder -ungeborene. Sie werden "verkauft" an deutsche Sozialhilfeempfänger,ehe sie den Mutterleib verlassen haben. Skrupellose Geschäftemacher -unter ihnen hoch dotierte, deutsche Anwälte und Notare - haben deninternationalen Markt der Wirtschaftsflüchtlinge für sich entdeckt.Sie versprechen ihren schwangeren Kundinnen Nachwuchs mit deutscherStaatsbürgerschaft und den Müttern ein Bleiberecht im gelobten Land.Das Komplettpaket vorbei am Asylrecht für ein paar Tausend Euro. Zuunfreiwilligen "Helfern" der Menschenhändler werden dabei derzeit dieRichter des Bundesverfassungsgerichts. Sie hatten entschieden, dassVaterschaftsanerkennungen im Verdachtsfall nicht angefochten werdenkönnen. Wie lange wollen die Gesetzgeber noch warten, ehe sie denStandesämtern endlich die rechtlichen Werkzeuge in die Hand geben,mit denen sie Scheinvaterschaften verweigern können. Menschenhändlerund Betrüger dürfen in Deutschland nicht das Recht auf ihrer Seitehaben.