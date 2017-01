Lausitzer Rundschau: Kein Grund zur Beruhigung Bilanz zu aktuellen Asylbewerberzahlen

Cottbus (ots) - Das Beunruhigende an den Flüchtlingszahlen desJahres 2016 ist, dass sie so sehr beruhigen. 280 000, das istabzüglich der Sonderentwicklung der ersten Monate ziemlich genaujener Grad an humanitärer Leistung, den selbst ein Horst Seehofer demLand zuzumuten bereit ist. Rund 0,25 Prozent zu Versorgende bezogenauf die Gesamtbevölkerung - das schaffen wir. Die Zahl verdeckt dieUmstände, mit der sie erreicht wurde. Zu nennen sind zuallererst dieGestrandeten auf der Balkan-Route. Dass für diese sehr überschaubareGruppe nicht nachträglich eine humanitäre Lösung gesucht wird, isteine Schande für Europa, auch für die bis dahin vorbildliche deutscheFlüchtlingspolitik. Zu den unschönen Umständen gehört auch derkomplette politische Zerfall des Kontinents in einer wichtigenWertefrage. Erkauft wurde die neue Zahl außerdem mit einem Pakt, derumso mehr zum Pakt mit dem Teufel wird, je mehr Erdogan zum Diktatormutiert. Wirklich erfolgreich ist nur, dass die Unfähigkeit und diepartielle Blauäugigkeit der Behörden in Deutschland beendet wurden.Man hat nun Personal genug, um die Verfahren schnell und effektivdurchzuführen, man hat auch nachgeschärft, um Missbräuche besseraufzudecken und die Kontrolle über die Einreisenden zurückzugewinnen.Und man ist dabei, die Rückführung abgelehnter Bewerber besser zuorganisieren, um jenen umso mehr Integrationsmöglichkeiten zu geben,die lange oder gar auf Dauer hier bleiben werden. Die Lernkurveverlief hier sehr steil, und das war nötig. Das Flüchtlingsthema wirddieses Land, wird diesen Kontinent nicht so bald loslassen. Es gibtauf dieser Welt keine Insel der Seligen; das Desaster Afrikas, dieScharmützel des Nahen Ostens, die Auseinandersetzungen in derUkraine, die Entwicklungen in der Türkei oder in Zentralasien, alldas wird dafür sorgen, dass der Migrationsdruck auf Europa hochbleibt und je nach Lage sogar noch wächst. Es ist eine Illusion zuglauben, man könnte ihn mit Zäunen abwehren. Wie Europa mit demProblem dauerhaft gemeinsam und solidarisch umgeht, bleibt diewichtigste aller Fragen. Und dann, was Europa tun kann, um denHerkunftsländern zu helfen. In beiden Punkten ist man nur minimalvorangekommen. Es gibt in dieser Situation keine größerenEinfaltspinsel als die, die wegen einer momentan eingehaltenen"Obergrenze" denken, das Problem existiere nicht mehr. 2015 hat dasFlüchtlingsthema mit Wucht auf die Tagesordnung Europas gesetzt, 2016hat es nicht gelöst. Das ist die Bilanz.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell