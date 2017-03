Lausitzer Rundschau: Kein Feinschliff Zum deutsch-türkischen Verhältnis

Cottbus (ots) - Die diplomatisch einwandfreienAbsichtserklärungen, dass man die Beziehungen nicht nachhaltigbeschädigen will und beide Seiten eine faire Partnerschaft wollen,sind das eine. So etwas gehört dazu. Das andere sind die Ansagen, dieAußenminister Gabriel bei seinem Treffen mit dem türkischenAmtskollegen Cavusoglu gemacht hat: Unsägliche Nazi-Vergleicheverbieten sich, Grenzen dürfen nicht länger überschritten werden, andie Spielregeln in Deutschland muss sich gehalten werden. Das warkein Feinschliff. Sondern notwendige Klarheit. Echte Fortschritte hates aber bei dem kontrovers geführten Gespräch nicht gegeben. Dazuhätte vor allem die Zusicherung seitens der türkischen Seite gehörenmüssen, im Streit mit Deutschland zu deeskalieren. Außerdem einHinweis Cavusoglus, der Hoffnung im Fall des inhaftierten deutschenJournalisten Deniz Yücel gemacht hätte. Beides konnte Gabriel nichtberichten. Die angespannte Lage dürfte sich daher tatsächlich erstwieder beruhigen, wenn im April das umstrittene Verfassungsreferendumzur Einrichtung eines Präsidialsystems in der Türkei über die Bühnegegangen ist. Denn darum geht es bei den Verbalangriffen - die hierlebenden wahlberechtigten Türken sollen für das Referendummobilisiert werden. Interessant ist, dass der türkische Außenministernach seinem Treffen mit Gabriel direkt zur weltweit größtenTourismusbörse in Berlin gefahren ist, um dort Werbung für sein Landzu machen. Die Türkei braucht die Urlauber dringend, weil sie zu denwichtigsten Wirtschaftsfaktoren zählen. Gleichzeitig tut sie allesdafür, weiter abzuschrecken. Schon seit Jahren gehen dieTouristenzahlen aus Deutschland zurück, und das dürfte sich in diesemJahr nicht nur wegen der anhaltenden Terrorgefahr, sondern jetzt auchwegen der Nazi-Vergleiche und anderer Beschimpfungen noch verstärken.Politik paradox - der türkischen Seite.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell