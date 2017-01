Lausitzer Rundschau: Jetzt ist wohl die Elbe zu kurz Zur Nutzung des Elbhafens im südbrandenburgischen Mühlberg

Cottbus (ots) - Mühlberg wird Umschlagplatz für Windflügel ausLauchhammer. Groß ist die Euphorie. So groß, dass 2010 einFinanzierungskonzept gestrickt wird. Schließlich werden der Hafen undsein Umfeld 2011 mit nicht wenig Steuergeld ertüchtigt, obwohl esnicht mal eine Handvoll Firmen gibt, die schriftlich zusichert, denHafen nutzen zu wollen. Straßenbauer und Politiker führen nur nochdas Wort Windflügel im Mund, wenn es um den Ausbau der Trassen geht.Ernüchterung ist eingekehrt. Der Hafen Mühlberg läuft auf Sparflamme.Irgendwie erinnert das alles an den überdimensionierten Bau derGewerbegebiete nach der Wende. Viele von denen sind heute noch nichtausgelastet. Doch was soll Politik tun? Vorbereitend Infrastrukturschaffen? Und damit Gefahr laufen, das eine oder andere Mal von derWirtschaft an der Nase durch die Arena geführt zu werden? Vestasjedenfalls ließ verlauten, dass Mühlbergs Chance käme, wenn dielangen, für die Straße nicht geeigneten Flügel transportiert werdenmüssten. Die sind jetzt da. Doch vermutlich ist nun die Elbe zu kurz.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell