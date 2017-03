Lausitzer Rundschau: Islamisten sind wenige, aber da Das Netzwerk Kora in Sachsen

Cottbus (ots) - Islamismus ist eine reale Gefahr. Nicht mehrnur in den überwiegend muslimischen Wohnquartieren rund um Brüsselund Paris. Islamismus ist längst im Osten Deutschlands angekommen, woMuslime nur einen verschwindend geringen Teil der Bevölkerungausmachen. Jetzt könnten sich die bestätigt fühlen, die schon vorJahren vor der Islamisierung der Heimat warnten, vor Moscheen undGebetsrufen und vor Bomben. Jetzt warnen auch dieVerfassungsschützer. Recht gehabt, könnte man meinen. Aber so einfachist es dann auch nicht. Rund 450 Islamisten gelten deutschlandweitals gewaltbereit - in Sachsen und Brandenburg zusammen wohl 20.Dagegen gibt es in Brandenburg 470 Neonazis und 200 Autonome, die zurGewalt neigen. Sachsen versucht es nun bei allen drei Gruppen mit dergleichen Prävention. Denn darin gleichen sie sich: Junge Leute mitverbohrten Köpfen und gewaltigen Problemen.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell