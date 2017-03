Lausitzer Rundschau: Irrtum und Integration Zur neuen Debatte über den Doppelpass in Deutschland

Cottbus (ots) - Der Doppelpass ist für große Teile der Unionzweifellos ein rotes Tuch. Bereits im vergangenen Jahr machte die CDUauf einem Parteitag eine Rolle rückwärts und sprach sich mehrheitlichfür die Rückkehr zur alten Gesetzeslage mit ihrem zwingendenBekenntnis für den einen oder anderen Pass aus. Insofern hat derCDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen eigentlich nur die Beschlusslageseiner Partei referiert, als er sich am Wochenende für dieAbschaffung des Doppelpasses stark machte. Er tat dies allerdingsausdrücklich im Zusammenhang mit den hoch umstrittenenWahlkampfauftritten türkischer Spitzenpolitiker in Deutschland. Unddas ist ein gefährlicher Irrtum. Ja, es stimmt, um die Integrationsteht es wirklich ziemlich schlecht, wenn viele türkischstämmigeBürger hierzulande den Erdogan-Emissären zujubeln. Aber das liegt inerster Linie an systematischen Verfehlungen der Vergangenheit, alsdie Willkommenskultur noch kein Begriff im deutschen Sprachschatzwar. Wer aus der Türkei kam, der sollte auch baldmöglichst wiedergehen. Doch es kam anders. So bildeten sich Parallelwelten, in denenErdogan mit seinen Botschaften für eine starke Türkei fernabdemokratischer Grundrechte heute leichtes Spiel hat. Der Doppelpass,den übrigens auch viele andere europäische Länder kennen, ist einBeitrag gegen solche Parallelwelten. Wer als Türke in Deutschlandeinen deutschen Pass haben will, muss sich intensiv damitauseinandersetzen. Gerade für Türken gibt es strenge Auflagen, um dasDokument zu bekommen. Damit befördert der Doppelpass die Integration.Wenn es der Union wirklich darum geht, gegen Erdogan klare Kante zuzeigen, dann sollte sie dem niederländischen Beispiel folgen undWahlkampfauftritte auch hierzulande strikt ablehnen. Zumal dasBundesverfassungsgericht dafür Spielraum lässt. Eine Ablehnung desDoppelpasses dagegen spielt Erdogan erst recht in die Hände.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell