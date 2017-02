Lausitzer Rundschau: Höcke-Rede kostet Sachsens AfD 100 000 Euro Landesverband übgt heftige Kritik an Thüringer Parteichef

Cottbus (ots) - Oschatz. Die Dresdner Rede des ThüringerAfD-Vorsitzenden Björn Höcke kommt die Partei teuer zu stehen. Wiedie in Cottbus erscheinende LAUSITZER RUNDSCHAU in ihrerMittwoch-Ausgabe berichtet, hat der sächsische AfD-Landesverbandinfolge der umstrittenen Reden etliche Großspender verloren. Dieshabe Generalsekretär Uwe Wurlitzer am Dienstagabend bei einerParteiveranstaltung in Oschatz (Kreis Nordsachsen) gesagt. "Insgesamtkostet uns diese Veranstaltung deutlich über 100 000 Euro", soWurlitzer. Ein Betrag, der jetzt vom Budget für denBundestagswahlkampf abgehe. Bei ihrem Landesparteitag in KlipphausenEnde Januar hatte die sächsische AfD ein Wahlkampfbudget von 600 000Euro festgesetzt. Die Partei habe laut Wurlitzer bereits gebuchteSäle verloren und sich deshalb zwei große Zelte kaufen müssen, umWahlkampfveranstaltungen durchführen zu können. Vor rund 90 Gästen inOschatz übte Wurlitzer heftige Kritik an Höcke, berichtet dieLAUSITZER RUNDSCHAU weiter. Es sei "entsetzlich, dass der Björn inunserer 1000-jährigen Geschichte immer nur diese zwölf Jahrethematisiert", sagte Wurlitzer in Anspielung auf die Zeit desNationalsozialismus in Deutschland. Die heftig kritisierte RedeHöckes im Dresdner Ballhaus Watzke am 17. Januar nannte Wurlitzereine "Bierzeltrede", in der "Themen aufgemacht" worden seien, die diePartei "im Wahlkampf nicht gebrauchen" könne. Zudem fürchtet derGeneralsekretär der sächsischen AfD nun um Wählerstimmen in denwestlichen Bundesländern. "Wir haben 88 Prozent Wähler im Westen",sagte er, "es wird nicht reichen, wenn wir hier im Osten mit 50Prozent gewählt werden". Von einem Landesvorsitzenden wie Höcke "mussich so viel Weitblick erwarten, dass er sich bei seinen Redenmäßigt", so Wurlitzer.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell