Lausitzer Rundschau: Historische Ungerechtigkeit an einem Helden Zu: Der Geheimdienstfall Lech Walesa

Ein wenig erinnert das Trauerspiel um PolensFreiheitshelden Lech Walesa an die Schlussphase der Ära Helmut Kohlin Deutschland, die von einem dramatischen Ansehensverlust und vonder Spendenaffäre überschattet wurde. Über Walesa wird in Polen seitvielen Jahren vor allem im Zusammenhang mit angeblichenStasi-Spitzeleien berichtet, zu denen sich der spätereSolidarnosc-Führer in den 70er-Jahren verpflichtet haben soll. ImLichte der neuesten Erkenntnisse muss es wohl heißen: verpflichtethat, auch wenn Walesa alle Vorwürfe bestreitet - und sich dabei immerweiter verrennt. Denn die wenigsten Menschen kämen vermutlich auf dieIdee, von einem Revolutionär eine blütenweiße biografische Weste zuverlangen. Hätte der Freiheitsheld früh reinen Tisch gemacht, wäredie "Akte Bolek" vermutlich längst in Vergessenheit geraten, zumalselbst seine schärfsten Kritiker nicht behaupten, Walesa hätteMitstreiter systematisch ausgeforscht und an die Stasi verraten. Mitkaum 30 Jahren hat der inhaftierte Familienvater in einerDrucksituation eine Verpflichtungserklärung unterschrieben - vielmehr war nicht. Das frühe Fehlverhalten verblasst vollends, wenn manWalesas Verdienste dagegenstellt. Er war der Mann, der allen anderenfriedlichen Revolutionären im Osten Europas den Weg bereitete! Schonwahr: Ohne Michail Gorbatschows Perestroika wäre der Wandel imSowjetblock ebenso wenig denkbar gewesen. Aber die beiden bedingteneinander. Walesa führte die Revolution von unten, Gorbatschow den"Umbau" von oben. Daran muss man an einem Tag erinnern, an dem seineGegner den Helden am liebsten zum Schurken erklären würden. Das darfund wird ihnen nicht gelingen. Es wäre eine historischeUngerechtigkeit sondergleichen.