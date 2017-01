Lausitzer Rundschau: Handwerklich unsauber Zu einer Studie über Hygiene-Mängel an deutschen Kliniken

Cottbus (ots) - Keine Frage: Die Zahl der mit Krankenhauskeimeninfizierten Patienten in Deutschland ist deutlich zu hoch. In denNiederlanden oder Skandinavien sorgen längst strengereHygienevorschriften dafür, dass deutlich weniger Keime in die Klinikkommen. Was Correctiv jedoch gemacht hat, war schlampige Arbeit. Zumeinen suggeriert der Bericht, dass Infektionen auf das Fehlen vonHygienepersonal zurückzuführen sind. Dabei ist dieser Zusammenhanggar nicht bewiesen. Zum anderen sind die Daten zwei Jahre alt. Auchwenn es sich um die neusten verfügbaren Angaben handelt: Diese alsaktuell zu verkaufen, halte ich für grenzwertig. Und schließlichhaben die Rechercheure zum Thema "Hygiene" selbst unsaubergearbeitet. Sie sind durch ungenaues Auswerten ihrer Quellen zufalschen Schlüssen gekommen und haben Krankenhäuser unberechtigt inVerruf gebracht. Für Correctiv ist das mehr als peinlich, soll dochdas Recherchenetzwerk künftig für die Überprüfung möglicher Fake-Newsauf Facebook verantwortlich sein. Bleibt zu hoffen, dass dieRechercheure dabei umsichtiger vorgehen.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell