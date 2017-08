Lausitzer Rundschau: Geniales Erbe mit Zukunft Stiftung für Park und Schloss Branitz gegründet

Cottbus (ots) - Erst am Sonntag lustwandelten wieder TausendeBesucher durch den Branitzer Park, der sich in eine grüneTheaterkulisse verwandelt hatte. Aber auch im Alltag zieht diemagische Gartenkunst Gäste aus nah und fern an. Der Park Branitz hatWelterbe-Charakter. Darin sind sich Experten längst einig. Umsowichtiger ist es, Fürst Pücklers Spätwerk im Dreiklang mit seinenParkanlagen in Bad Muskau und Babelsberg zu betrachten. Dass Park undSchloss Branitz ab Januar endlich zur Landesstiftung werden sollen,ist ein wichtiger Schritt dahin. Es ist nicht nur eine Verbeugung vordem Alterswerk des genialen Gartenkünstlers. Es ist ein Bekenntnis zueinem Aushängeschild des Landes. Und so auch eine Liebeserklärung miteiner ordentlichen Mitgift, die helfen kann, Pücklers Erbe nochweitaus besser als bisher zu bewahren. Wie das Landesmuseum fürmoderne Kunst stellt auch die neue Landesstiftung BranitzKunsthistorisches auf sichere Füße. Ein gutes Gefühl, dass KulturZukunft haben soll.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell