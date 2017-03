Lausitzer Rundschau: Gemeinsam und gerecht Zum Internationalen Frauentag

Cottbus (ots) - Gleichberechtigung ist zum Glück für die meistenFrauen in Deutschland heutzutage eine Selbstverständlichkeit.Brauchen wir da noch einen Internationalen Frauentag? Wie wenigselbstverständlich auch hierzulande Gleichberechtigung jedoch ist,zeigen Blicke in die Nachrichten und Einblicke in die Statistiken.Noch immer sind Frauen in Führungspositionen deutlichunterrepräsentiert. Und noch immer bekommen sie bei vergleichbarenTätigkeiten und gleicher Leistung deutlich weniger Lohn. Und daranhat so mancher Chauvi oder Sexist garantiert seinen Anteil! Dabei istes in Deutschland um die Rechte der Frauen noch geradezu paradiesischbestellt. Tagelöhnerei von Minderjährigen, Verbot des Schulbesuchsoder Genitalverstümmelung - die Liste der Beispiele vonRechtlosigkeit und Misshandlungen in bitterarmen oder vonBürgerkriegen geschundenen Ländern lässt schaudern. Wer daran etwasverändern will und nur auf die Politik vertraut, wird wohl ewigwarten. Rechte und Freiheiten zu erkämpfen, war noch nie bequem.Liebe Frauen, ihr müsst selbst aktiv werden, euch stärker vernetzenund gemeinsam für eure Interessen einsetzen. Und wir Männer sollteneuch dabei Verbündete sein. Nicht nur heute. Darum ist der 8. Märznach wie vor so wichtig.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell