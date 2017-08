Lausitzer Rundschau: Gabriel Attacken im Wahlkampf

Cottbus (ots) - Anfang des Jahres wäre man vermutlich als Fantastabgestempelt worden, wenn man vorausgesagt hätte, im August gehörtSigmar Gabriel mit zu den beliebtesten Politikern des Landes. Geradeweil das seinerzeit nicht der Fall war, und gerade weil die SPD mitGabriel und seiner Sprunghaftigkeit so haderte, wurde Martin SchulzKanzlerkandidat und Parteichef. Nun wird man aber den Eindruck nichtlos, dass sich Gabriel vielleicht doch für den besseren Kandidatenhält. Offenbar auch angespornt von der neuen Beliebtheit bei denBundesbürgern, die bislang freilich noch jedem Außenminister fastautomatisch zuteilgeworden ist. Das sollte Gabriel nicht vergessen.Er mischt jedenfalls munter mit im Wahlkampf und lässt keineGelegenheit aus, die Union und die Kanzlerin zu attackieren. Sichimmer wieder in scharfer Form innenpolitisch einzubringen, hatvermutlich noch kein anderer vor ihm im Außenamt getan. Jetzt alsoder Vorwurf, Angela Merkel unterwerfe sich US-Präsident Donald Trump.Dass dies Quatsch ist, weiß auch Gabriel. Aber sechs Wochen vor derBundestagswahl klingt der Tadel nur allzu gut. Man kann sicherlichaus überzeugenden Gründen den Beschluss der Nato kritisieren, dieMilitärausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent desBruttoinlandsproduktes der Mitgliedsstaaten zu erhöhen. Auch eineAbkehr von der Vereinbarung kann man verlangen. Aber zur Wahrheitgehört eben auch, dass vor drei Jahren Gabriels VorgängerFrank-Walter Steinmeier den Beschluss mitgetragen hat. Ob MartinSchulz das innenpolitische Treiben des Außenministers gefällt, mussbezweifelt werden. Denn koordiniert und durchdacht wirkt es nichtimmer. Aber: Gabriel ist nun mal keiner, der sich an die Kette legenlässt. Schon gar nicht im Wahlkampf.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell