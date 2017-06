Lausitzer Rundschau: Die Freiheit verteidigen Der neuerliche Terroranschlag in London

Cottbus (ots) - Nicht erst seit dem neuen islamistischenTerroranschlag in London zu Pfingsten treibt viele Menschen -Experten und Laien - eine Sorge um. Wie können öffentliche Plätze undgroße Feste vor Angriffen geschützt werden? Die Antwort darauf kannnur lauten: im Zweifel mit größerem Aufwand. Vor der Bluttat vonLondon hat die deutsche Polizei das Gelände von "Rock am Ring" in derEifel zeitweise geräumt - wegen Terrorverdachts gegen dreiMitarbeiter. Obwohl das nervt, können Musikfans und Veranstalter frohsein, dass Sicherheitsexperten so sensibel reagieren. Natürlichfeiern Aktive und Zuschauer beim Turnfest und beim Karneval derKulturen in Berlin unter verschärfter Aufsicht. Rucksackkontrollen,Leibesvisitationen, der Einsatz von mehr Sicherheitsleuten: das istAlltag. Denn dass nicht alles für die Sicherheit getan worden sei,will niemand verantworten. Schon gar nicht kurz vor Wahlen. Daserklärt, warum sich die britische Premierministerin Theresa May, dieeinst bei der Polizei sparte, überzieht und ankündigt, den radikalenIslamismus auszurotten. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU)macht sich derweil lächerlich, weil er islamismusverdächtige Kindervom Verfassungsschutz beobachten lassen will. Dennoch wird klar: Mitder Terrorgefahr zu leben, bedeutet Einschränkungen. Und gegenGefährder müssen die Behörden handeln. Wie in Sachsen, wo einVerdächtiger (24) nach Marokko ausgeflogen worden ist.Rock-am-Ring-Organisator Marek Lieberberg kritisiert, dass Muslimesich bisher zu wenig öffentlich von islamistischen Gewaltverbrecherndistanzierten. Da ist etwas dran. Die Freiheit unserer Gesellschaftist für alle da. Also sollten alle, die davon profitieren, bereitsein, sie zu verteidigen.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell