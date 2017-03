Lausitzer Rundschau: Frankreich am Scheideweg TV-Duell der Kandidaten

Cottbus (ots) - Selten waren die Positionen so weit auseinander:Globalisierung gegen Nationalismus, Offenheit gegen Abschottung,Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen. Der Zweikampf der beidenBestplatzierten für die erste Runde der Präsidentschaftswahlbestimmte die Fernsehdebatte am Montagabend. Wenn es keineÜberraschung mehr gibt, dann werden die Rechtspopulistin und derSozialliberale den Urnengang unter sich ausmachen. Dass der NewcomerMacron das erste Aufeinandertreffen achtbar überstand, ist eine guteNachricht. Denn wenn der unabhängige Kandidat der Bewegung En Marchevor dem 23. April einbrechen sollte, dann ist ein Sieg Le Pens nichtmehr ausgeschlossen. Der stramm konservative François Fillon alsGegner der Front-National-Chefin dürfte viele Wähler davon abhalten,überhaupt zur Stichwahl zu gehen. Vor allem, seit Fillon inzahlreiche Affären verwickelt ist, die seine Glaubwürdigkeit alsReformer untergraben. Sicher, der frühere Premierminister hat dieStatur eines Präsidenten. Das zeigte er in der Debatte erneut, auchwenn seine blinde Russlandtreue Fragen aufwirft. Doch mehr als denharten Kern seiner Anhänger wird der 63-Jährige mit seinen gesetztenWorten nicht überzeugen. Zu sehr sind auch die Konservativen von derSelbstbedienungsmentalität ihres Kandidaten enttäuscht, von dertäglich neue Facetten enthüllt werden. Eine Mentalität, die auch beiden Sozialisten zu finden ist. Das zeigte der Rücktritt vonInnenminister Bruno Le Roux, der ähnlich wie Fillon seine Kinder fürinsgesamt 55 000 Euro in der Nationalversammlung anstellte.Konservative und Sozialisten, die beiden seit Jahrzehnten inFrankreich regierenden Parteien, geben vor der Wahl ein jämmerlichesBild ab. Dass Le Pen ebenfalls eine Affäre von Scheinbeschäftigunganhängt, scheint der Front-National-Chefin nichts anzuhaben. Bleibtzu hoffen, dass sich die Franzosen - von den vielen Affären angeekelt- nicht ganz von der Politik abwenden.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell