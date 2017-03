Lausitzer Rundschau: Die Fallhöhe steigt enorm Martin Schulz ist SPD-Chef

Cottbus (ots) - Der Schulz-Hype hält an. In der SPD, wie das100-Prozent-Wahlergebnis auf dem Parteitag am Sonntag in Berlingezeigt hat. Und ausweislich der Umfragen auch außerhalb. DieVerehrung grenzt schon ans Irrationale, doch gibt es dafür einerationale Erklärung: Es ist die Auflösung eines Vertrauensstaus. DieSPD hatte sich mit den Reformen ihres letzten Kanzlers GerhardSchröder weit von jenem Wohlfühl-Sozialismus entfernt, den ihreWählerschaft seit Willy Brandt an ihr geschätzt und den ihre Basisverinnerlicht hatte. Soziale Sicherheit rundum, bis hin zu dem, wasAltkanzler Helmut Kohl einst soziale Hängematte nannte. Eben zu vielfördern und zu wenig fordern. Schröder hat das Verhältnis zwischendiesen beiden Polen wieder in ein wirtschaftlich verträglichesGleichgewicht gebracht. Für Wähler und Basis freilich hat er diealten Ideale verraten. Die SPD hat sich seit Schröders Abgang vondieser Politik distanziert, anfangs verdruckst, in der jüngsten Zeitimmer offener. Zuletzt war die Bereitschaft vieler Anhänger, die SPDdoch noch einmal zu mögen, deutlich gestiegen, auch wegen desMindestlohns. Allein, es fehlte der Glaube, auch weil noch immer diegleichen Leute da vorne saßen. Steinmeier und Steinbrück warenKanzlerkandidaten aus dem Agenda-Lager, Gabriel steht für die GroßeKoalition. Diesen Vertrauensstau löst nun Martin Schulz auf. Dasssich nach dem Brexit gerade eine proeuropäische Bewegung meldet,hilft ihm ebenso wie das Erwachen der Bürger gegen die populistischeGefahr. Vor allem aber gibt ihm seine persönlicheKleine-Leute-Geschichte, die er bewusst immer wieder ausbreitet,Glaubwürdigkeit. Und sein Image, nichts mit dem Berliner Betrieb undschon gar nicht mit der SPD-Politik von früher zu tun zu haben.Obwohl das natürlich objektiv nicht stimmt. Seit seinenKorrekturvorschlägen beim Arbeitslosengeld I fühlt es sich für dieSPD so an, als habe auch sie im Luther-Jahr einen großen Reformer.Dabei ist der Vorschlag bei Lichte besehen, nur ein Trostpflästerchenfür Agenda-Kritiker. Doch die SPD ist schulzbesoffen. Mit seiner Redeam Sonntag und seiner einstimmigen Wahl als Parteichef undKanzlerkandidat hat Schulz den Hype noch weiter angeheizt. Freilichsteigt nun die Fallhöhe enorm. Was, wenn auch Schulz nur eine GroßeKoalition erreicht? Schon verlangt die Parteilinke von ihm, dieseauszuschließen. Was ist, wenn er mit FDP und Grünen regieren muss,was das zweitwahrscheinlichste ist? Viel Reformspielraum hätte er inbeiden Fällen selbst als Kanzler nicht. Der Schulz-Hype ist im Momentnicht viel mehr als eine Projektion. Werden die übergroßenErwartungen nicht erfüllt, kann es schnell wieder zappenduster werdenbei den Sozialdemokraten.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell