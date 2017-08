Lausitzer Rundschau: Der Fall Dogan Akhanli

Cottbus (ots) - Ende gut, alles gut? Mitnichten. Der deutscheAutor Dogan Akhanli ist zwar von den spanischen Behörden vorerstwieder freigelassen worden. Das ist gut so. Doch es ändert nichtsdaran, dass niemand sicher zu sein scheint vor dem langen Arm destürkischen Präsidenten Erdogan. Auch nicht fern ab der Türkei.Zumindest dann nicht, wenn man kritischer Journalist, Schriftstellerund Andersdenkender ist. Oder Bundesaußenminister. Dieselbstherrlichen Attacken, die der Mann vom Bosporus angesichts desFalls Akhanli gegen Sigmar Gabriel gefahren hat, sind anÜberheblichkeit kaum zu überbieten. Das ist zugleich politischerKampf auf Kindergartenniveau. Aber leider nicht nur lächerlich,sondern auch brandgefährlich. Weil Erdogan damit die Stimmung inner-und außerhalb seines Landes gegen die deutsche Politik und ihreVertreter weiter aufheizt. Er legt die Axt ans friedliche Miteinanderhierzulande. Doch Obacht: Das ist die klassische Strategie vonAutokraten. Um vor allem innenpolitisch ihre Macht zu sichern,konstruieren sie äußere Gegner und Feindbilder, werden Konflikte mitanderen immer wieder neu geschürt. Man kann nur hoffen, dassmöglichst wenige Menschen Erdogan auf den Leim gehen. Sicher darf mansich da jedoch nicht sein. Der Fall Akhanli zeigt darüber hinauserneut, dass Erdogan im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen kennt- oder sie bewusst verletzt. Erinnert sei nur daran, dass derPräsident ja auch schon seine Spione losgeschickt haben soll, umvermeintlich kritische Landsleute in Deutschland auszuforschen. EineDreistigkeit. Und aus fadenscheinigen Gründen sitzen in dentürkischen Gefängnissen immer noch der deutsch-türkische JournalistDeniz Yücel und der Menschenrechtler Peter Steudtner in Haft, dazunoch einige andere, die bei allen Bemühungen um Freilassung nichtvergessen werden dürfen. Sie sind alle Geiseln des Präsidenten. DieListe der Einmischungen Erdogans und seiner unverfrorenen Attackenist also lang. Und sie wird länger werden, wenn die Bundesregierungsich nicht noch stärker gegen Ankara wehrt. Außenminister Gabriel hatunlängst angekündigt, die Hermes-Bürgschaften für Türkei-Geschäfte -mit denen der Staat Auslandsgeschäfte von Unternehmen gegen Ausfälleabsichert - zu überprüfen. Das reicht nun nicht mehr aus. Jetzt mussdie Regierung auch entstprechend handeln, weil alleinwirtschaftlicher Druck helfen kann, Erdogan ein wenig zur Besinnungzu bringen. Europa ist da zugleich gefordert. Wenn Ankara alsoeuropäische Abkommen dazu nutzt, unliebsame Kritiker zu verfolgen,dann müssen diese eingegangenen Kooperationen schleunigst beendetwerden. Damit sich ein Fall Akhanli nicht wiederholt. Doch dazu mussEuropa mehr an einem Strang ziehen. In der Türkei-Frage scheint dasnicht immer der Fall zu sein. Zumindest reagiert Brüssel gerne laut,aber dann leider nur halbherzig. Auch dies muss sich zügig ändern.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell