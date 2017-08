Lausitzer Rundschau: Der FCE-Kader ist stark genug Lausitzer verzichten auf neuen Stürmer

Cottbus (ots) - Der Wunsch vieler Fans von Energie Cottbus bliebungehört: Der Fußball-Regionalligist hat am letzten Transfer-Tagkeinen weiteren Stürmer verpflichtet. In der Cottbuser Preisklassewar keine offensive Qualitätsverbesserung zu haben. Ein Verein, dervor sechs Monaten eine Finanzlücke von 500 000 Euro nur mithilfeeines Mister X schließen konnte, ist eben kein Krösus. So müssen esweiter jene Spieler richten, die Energie in der Vorsaison auf Rangzwei und zum Pokal-Sieg geschossen haben. Keine schlechte Basis,zumal Neuzugänge wie Zimmer, Geisler und Startsev bereits gezeigthaben, dass sie eine Verstärkung sind. Dieser Kader ist stark genugfür den Regionalliga-Titel. Es spricht deshalb für die Clubführung umPräsident Michael Wahlich und für Trainer Claus-Dieter Wollitz, dasssie trotz der Beteiligung am Transfer von Maximilian Philipp und derAblöse für Torhüter Alexander Meyer nicht schwach geworden sind.Stattdessen lieferten sie dem aktuellen Team einen starkenVertrauensbeweis. Der ist vielleicht ergiebiger als ein weitererStürmer.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell