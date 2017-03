Lausitzer Rundschau: Europäer zweiter Klasse? Die Sorgen in Osteuropa

Cottbus (ots) - Kurz vor dem EU-Jubiläumsgipfel in Rom wachsen imOsten des Kontinents die Sorgen, einmal mehr von der Entwicklung imWesten abgekoppelt zu werden. Im Ernst glaubt zwischen Oder und Bug,Baltikum und Westbalkan zwar niemand an eine neuerliche Spaltung wiezu Zeiten des Kalten Krieges. Aber die Angst, zu Europäern zweiterKlasse degradiert zu werden, ist mit Händen zu greifen. So fordertder slowakische Ministerpräsident Robert Fico, der sich noch in derFlüchtlingskrise kompromisslos gegen jede Form gesamteuropäischerSolidarität gestemmt hatte: "Wir müssen im Kern der EU-Integrationbleiben. Wir wollen überall dabei sein." Nicht viel anders klingt esin Polen, wo der starke Mann Jaroslaw Kaczynski allen Ideen für einEuropa der verschiedenen Geschwindigkeiten eine vehemente Absageerteilt. Genau dieses Ansinnen, die EU stärker zu diversifizieren,also in Regionen vertiefter und geringerer Integration aufzuspalten,ist der Grund für die Ängste im Osten. Mit neuem Schwung vorgetragenhaben diese alte Idee zuletzt vor allem Politiker aus Deutschland,aber auch aus Frankreich, Italien, Spanien und den Benelux-Staaten,also aus der früheren (westlichen) EG. Hintergrund ist derbevorstehende Brexit. Um die EU zu stärken, müssten die Mutigsten ineiner Koalition der Integrationswilligen voranschreiten dürfen,lautet das zentrale Argument. Jeder, der wolle, dürfeselbstverständlich dabei sein, heißt es in Berlin, Paris und Rom. DieOsteuropäer hören diese Botschaft wohl. In Warschau, Prag undBudapest fehlt allerdings der Glaube an die Ernsthaftigkeit undEhrlichkeit der Partner im Westen. Tatsächlich ist kaum zu übersehen,dass vor allem führende deutsche Politiker nach den Erfahrungen derFlüchtlingskrise mindestens frustriert sind von den oft fordernden,nicht ganz so oft liefernden Osteuropäern, die sich zu allemÜberfluss immer häufiger dem autoritären Populismus zuwenden. BeiLichte besehen wissen natürlich alle Seiten, dass sie aufeinanderangewiesen sind. Eine de-facto-Rückkehr zur EG kann es ebenso weniggeben wie ein fröhliches "Weiter so" ohne Briten. Hinzu kommt, dassdie EU-Verträge Kooperationen nach dem Prinzip der verschiedenenGeschwindigkeiten ohnehin vorsehen. Im Falle der Eurozone und desSchengenraums ist die Idee längst Wirklichkeit. Eine Blockade durchdie Osteuropäer kann es also gar nicht geben. Mehr noch: Polen zumBeispiel hat ein großes Interesse an vertiefter Kooperation imEnergiebereich und in der Sicherheitspolitik. Man wird also beimPrestigegipfel in Rom irgendwie zueinander finden. Anschließend istdann alles eine Sache der konkreten Politikgestaltung.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell