Lausitzer Rundschau: Essen mit Verstand Zum Vormarsch von Bio-Produkten

Cottbus (ots) - Erzeuger und Händler von Bio-Produkten in derRegion machen gute Geschäfte. Die Zahl der Menschen wächst, die sichdauerhaft dafür interessieren, wie erzeugt wird, was auf ihrem Tellerlandet. Wurden beim Anbau von Getreide, Obst und Gemüse chemischeUnkrautvernichter eingesetzt? Wie wurden Schlachttiere gehalten undgefüttert, bevor daraus Schnitzel oder Hähnchenkeulen wurden? WelchenTransport hat die Ware hinter sich? Wachsendes Bewusstsein fürgesunde Ernährung stärkt nicht allein Händler und Erzeuger vonBio-Ware. Es trägt dazu bei, dass auch mehr Käufer bei konventionellerzeugten Produkten nicht nur auf den Preis schauen. Viele Bauernwürden auch ohne Öko-Siegel bestimmt gern mit mehr Tierwohl undweniger Chemie produzieren, wenn sie dafür fair bezahlt würden. DieVerbraucher haben das zum großen Teil in der Hand. Der Bio-Trendlässt dabei vorsichtig hoffen.