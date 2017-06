Lausitzer Rundschau: Es geht auch um das Leben der anderen Schärfere Regeln beim Impfen

Cottbus (ots) - Künftig müssen Kitas den Gesundheitsämtern melden,wenn Eltern die vorgeschriebene Impfberatung für ihr Kind verweigern.Der Vorstoß von Gesundheitsminister Hermann Gröhe ist überfällig. Undja, er könnte ruhig noch drastischer ausfallen: Eine Impfpflicht, wiesie in anderen Staaten gilt, wäre auch in der Bundesrepublik nichtder Untergang des Abendlandes. Erst kürzlich starb in Essen eine 37Jahre alte Frau an Masern, weil sie offenkundig unzureichend dagegengeimpft war. Bei zwei von 1000 Patienten in Deutschland endet diedurch Viren übertragene Schwächung des Immunsystems tödlich.Notorische Impfmuffel dürften solche Zahlen allerdings kaumbeeindrucken. Stehen sie doch auf dem Standpunkt, dass es besser sei,Masern "durchzumachen", anstatt die Krankheit gar nicht erstausbrechen zu lassen. Wenn sie sich dabei nur selbst schadeten,müsste es kein großes Aufhebens darüber geben. Doch sie riskiereneben auch das Leben der anderen. Wer seinen Nachwuchs ungeimpft ineine Kita bringt, der gefährdet vor allem Kinder, die wegenchronischer Krankheiten nicht geimpft werden dürfen. Das istegoistisch und unverantwortlich. Gröhes Meldepflicht soll dasBewusstsein für dieses skandalöse Verhalten schärfen und für eineVerhängung empfindlicher Bußgelder sorgen. Nach geltender Rechtslagesind solche Strafen nämlich nur ein Papiertiger. Bleibt zu hoffen,dass der Bundesrat diese Mini-Reform ebenfalls mitträgt.Familienpolitiker in den Ländern halten auch die schon fürunzumutbar. Sie sehen das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern undKitas erschüttert. Ein fadenscheiniges Argument, wenn es um dieVermeidung gefährlicher Krankheiten geht.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell