Lausitzer Rundschau: Ein Erfolg der Beharrlichkeit von Politik Zu: Mehr Hennen in Freilandhaltung

Cottbus (ots) - Renate Künast ist bei vielen ziemlich verhasst.Das mag an ihrer Art liegen oder an ihrer Partei, den Grünen. Es hataber vor allen Dingen damit zu tun, dass die ehemaligeLandwirtschaftsministerin seit 2001 (!) beharrlich für eine"Agrarwende" eintrat und sich dafür den Hass der Lobby zuzog. DieKampagne gegen sie ging auch ins Persönliche, bis heute. Künast kannnun stolz auf sich sein. Denn am Dienstag wurde bekannt, dass es 2016erstmals mehr Legehennen in Freiland- oder Bodenhaltung als inKäfigen gab. Es ist ein Erfolg für den Tierschutz und ein Erfolg füreine gesündere Ernährung. Und es ist ein Sieg der Beharrlichkeit derPolitikerin. Hinter der Nachricht stecken auch viele Rückschläge.Lange Übergangsfristen, die die Länder im Bundesrat durchsetzten,Mogelpackungen wie die Kleingruppenkäfige. Am Ende hat es eineMischung gebracht: Verbote bestimmter Haltungsformen,Aufklärungskampagnen, Kennzeichnungspflichten. Inzwischen ist dasQualitätsbewusstsein der Konsumenten so gewachsen, dass Eier undHühnerfleisch aus brutalen Produktionsweisen selbst inDiscountmärkten nur noch schlecht an den Kunden zu bringen sind. Esist eine echte Wende in diesem Bereich. Der große Wermutstropfen indie gute Nachricht ist: Beim Rest der Fleischproduktion, vor allembei Schweine- und Putenfleisch, ist von einem solchenQualitätsbewusstsein noch wenig zu spüren. Weder auf Seiten derKunden, für die Geiz noch immer geil ist, noch auf Seiten derProduzenten, die vielfach weiter nach der Losung "Masse ist Klasse"wirtschaften und dabei kaum behelligt werden. Das Agrarministeriumkönnte allmählich wieder eine Renate Künast brauchen.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell