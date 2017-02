Lausitzer Rundschau: Erdogan demokratisch kontern Türkischer Wahlkampf in Deutschland

Cottbus (ots) - Der erste Reflex ist: Verbot. Die Bundesregierungsoll Recep Erdogan gar nicht erst einreisen lassen, wenn er hier fürsein Verfassungsreferendum werben will. Nicht nur Grünen-Chef CemÖzdemir fordert das. Doch wer ein wenig länger nachdenkt, wird denGedanken herunterschlucken. Mit welcher Begründung sollte Erdogan dieEinreise verwehrt werden? So wie Trump, weil er Muslim ist? Das passtgerade nicht gut in die Landschaft. Ganz abgesehen von dem totalenBruch, den dieser Schritt für das Verhältnis mit der Türkei bedeutenwürde. Ein Versammlungsverbot wäre juristisch kaum haltbar, dennviele, die da kommen würden, haben auch die deutscheStaatsangehörigkeit und damit das grundgesetzliche Recht, sich "ohneAnmeldung und Erlaubnis zu versammeln". Und was dort geredet wird,unterliegt sowieso der Meinungsfreiheit, solange nicht zur Gewaltaufgerufen wird. Nein, es gibt nur eine Antwort, falls der türkischePräsident hier tatsächlich auftritt: Gegendemonstrationen. Darandürfen dann ausnahmsweise gerne auch mal führende deutsche Politikerteilnehmen, um zu zeigen, wie sie jenseits diplomatischerRücksichtnahmen wirklich denken. Über Erdogans geplantePräsidialdiktatur, über die Massenverhaftungen, die Verstöße gegendie Pressefreiheit, die Festnahme des Journalisten Yücel, den Krieggegen die Kurden. Die Debatte um den möglichen Erdogan-Auftritt wirdauch deshalb so intensiv geführt, weil es ein verbreitetes Unbehagendarüber gibt, dass Zuwanderer ihre politischen Heimatkonflikte aufdeutschem Boden austragen. Dass gibt es auch beimisraelisch-palästinensischen oder dem russisch-ukrainischen Konfliktund vielen anderen Themen. Die Türken allerdings sind hier besondersaktiv und überschreiten dabei mitunter auch Grenzen. Etwa, wennÖzdemir wegen der Armenien-Resolution von Berliner Taxifahrernbeschimpft wird und jetzt sogar Personenschutz benötigt. Oder wennImame hier lebende Türken ausspionieren. Gegen Rechtsbrüche dieserArt muss sehr entschlossen vorgegangen werden. Auch gegenüber denDiplomaten Ankaras, sofern sie hinter solchen Aktionen stehen. Daseigentliche Problem ist jedoch die mangelnde Integration derbeteiligten Migranten. Wenn jemand auch in der zweiten oder drittenGeneration sich noch immer zuerst als Türke sieht, noch immer Erdoganals seine Präsidenten anerkennt und nicht Joachim Gauck, dann istetwas gründlich schiefgelaufen. Mehr Demokratiebildung in denSchulen, gerade in Problemvierteln, bewusste Aktivitäten der Parteienin Richtung Migranten, gezielte Aufklärung in den Medien, all daskönnen Elemente sein, um etwas gegenzusteuern. Das bedeutet aberauch: Diese Migranten als Mitbürger akzeptieren und sie ernst nehmen.Nichts ist schlimmer für Erdogan als ein Deutschtürke, der dieDemokratie begriffen hat. Bei den Syrern übrigens sollte man diepolitische Bildung gleich am Anfang sehr stark im Blick haben, schonin den Integrationskursen. Denn dass es dort nach einem Kriegsendehoch hergehen wird - und damit auch auf Deutschlands Straßen - istschon jetzt absehbar.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell