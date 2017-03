Lausitzer Rundschau: Das Ende der Groko Magerer Koalitionsgipfel

Cottbus (ots) - Der Bundestagswahlkampf hat längst Fahrtaufgenommen. Was durfte man da noch von einem Koalitionsausschusserwarten, wenn sogar schon dessen Teilnehmerliste im Vorfeld zumStreitpunkt geraten war? Martin Schulz, der nach dem letztenWahlsonntag wieder etwas geerdete Überflieger der SPD, wollte demTreffen bekanntlich demonstrativ fernbleiben. Doch auch seine späteEinsicht, dies könne ihm als Arbeitsverweigerung ausgelegt werden,hat keine Wunder bewirkt. Nach dem sechseinhalbstündigen Plausch derPartei-, Fraktions- und Regierungsspitzen im Kanzleramt ist die Listeder Konfliktpunkte jedenfalls deutlich länger geblieben als die derabgehakten Positionen. Ein solches Szenario war von Union und SPDfreilich auch bewusst gewollt. Der Wahlkampf ist noch lang. Da mochtekeine Seite schon ihr ganzes Pulver verschießen. Besondersdurchsichtig ist dieser Vorsatz bei den Sozialdemokraten gewesen.Fast vier Jahre lang haben sie die "Ehe für alle" ignoriert. Erst vorein paar Tagen zauberten die Genossen dazu einen Gesetzentwurf ausdem Hut, der sich nur in Spurenelementen von einer Vorlage der Grünenunterscheidet, die bereits seit 2014 im Bundestag schmort und von derUnion aus ideologischen Gründen nicht mitgetragen wird. So diente dasManöver in erster Linie dazu, politische Distanz zu den C-Parteien zudemonstrieren. Ob die SPD mit diesem Randthema entscheidend punktenkann, steht freilich auf einem anderen Blatt. Der Wunsch vielerFrauen, problemloser vom Teilzeitjob in eine Vollzeitbeschäftigungzurückkehren zu können, hat da eher das Zeug zum Wahlkampfschlager.Genauso wie der allgemeine Ärger über exorbitant hohe ManagergehälterAuch wenn die Koalitionsvereinbarung dazu wenig ins Detail geht, sohatten sich Union und SPD doch einvernehmlich vorgenommen, beideProbleme zu entschärfen. Dass die C-Parteien hier trotzdem auf sturgeschaltet haben, wird ihnen womöglich noch leidtun. An dieser Stelleoffenbart sich allerdings ein unterschiedliches strategischesVerhaltensmuster, das auch im Drehbuch für die weiterenWahlkampfauseinandersetzungen stehen dürfte. Während dieSozialdemokraten darauf verweisen, was sie alles noch an gutensozialen Taten durchsetzen wollten, scheint die Union auf dieBotschaft Wert zu legen, was sie alles "Schlimmes" verhindern konnte.Beide Lager sind hier vom Willen nach einer möglichst großenUnterscheidbarkeit getrieben. So markiert der wohl letzteKoalitionsausschuss in dieser Wahlperiode gewissermaßen auch das Endedieser Großen Koalition. Die auf beiden Seiten auffällig moderateKommentierung der dürftigen Verhandlungsergebnisse belegt allerdings,dass Union und SPD sich Hintertüren offen lassen. Schwarz-Rot oderRot-Schwarz - vielleicht sieht man sich nach der nächstenBundestagswahl ja doch in einer gemeinsamen Regierung wieder, mitwelchem Regierungschef auch immer.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell