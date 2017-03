Lausitzer Rundschau: Der Einstieg in den Kohle-Ausstieg Leag streicht ihre Tagebaupläne zusammen

Cottbus (ots) - Der Energiekonzern Leag weist seinen Mitarbeiternund Anliegern der Tagebaue den Weg. Es wird nicht so viel Braunkohleaus Lausitzer Böden gebaggert wie einst geplant. Für bis zu 30 Jahrebleibt die umstrittene Energieerzeugung möglich - stabile Preise undInteresse der Politik vorausgesetzt. Fest steht, dass mit demAbschalten von Kraftwerksblöcken und dem Verzicht auf Tagebaufelderin Jänschwalde und Nochten weniger Arbeitskräfte gebraucht werden. Umden Menschen eine Perspektive zu geben, werden riesige Anstrengungennötig. Dafür braucht die Lausitz Milliarden von Euro von Ländern,Bund und EU. Es gibt noch mehr Unsicherheit. In Welzow zögert dieLeag weiterzugraben. Dies schürt Konflikte zwischen Kohle-Gegnern und-Befürwortern. In Schleife in Sachsen haben viele Einwohner ihrenWegzug geplant, dürfen aber bleiben. Ihnen fehlt ein Plan fürdörfliche Zukunft. Energiepolitik im Großen und Risiken für dieMenschen im Kleinen hängen zusammen. Alle Verantwortlichen, auch dieLeag, sollten dies anerkennen, damit die Lausitz ihre Chancen wahrt.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell