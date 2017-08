Lausitzer Rundschau: Einsatz von Gesichtsfeldscannern

Cottbus (ots) - Im Idealfall läuft es so: Ein Gefährder wird amBahnhof von einer der Kameras erkannt, die wiederum in einer ZentraleAlarm schlägt, sodass die Polizei den geplanten Anschlag verhindernund den Täter an Ort und Stelle festnehmen kann. Das erhofft sichBundesinnenminister Thomas de Maizière vom Einsatz automatischerGesichtserkennungs-Systeme. Schön wär's. In der Praxis dürfte esanders laufen: Es kommt zu keiner blitzschnellen Verhaftung, weilnicht unter jeder Kamera das SEK stehen kann. Und die Täter werdenversuchen, die Software zu überlisten. Die Hersteller von Pappnasenund falschen Bärten dürfen sich freuen. Oder aber sie suchen sichandere Ziele dort, wo es keine Kameras gibt, wo keine Streifenbeamtenaufpassen. Oder der Terrorist ist den Behörden noch gar nichtbekannt, wie jetzt in Spanien, sodass kein Alarm ausgelöst wird.Wegen alledem sollte man nicht so tun, als ob die Gesichtserkennungeinen Schutz vor Terrorangriffen bedeutet. Sie wird eher wirken wiebeispielsweise die Videoüberwachung in U-Bahnen - sie hilft, Täternhinterher habhaft zu werden, verhindert die Straftaten vorher abermeist nicht. Wer nichts zu verbergen hat, muss auch nichtsbefürchten. Das dürfte auch bei diesem Vorhaben die verbreiteteHaltung der Bürger sein, wie so oft, wenn der Staat Maßnahmen auf denWeg bringt, um angeblich die Sicherheit im Land zu erhöhen. Dochdiese saloppe Einstellung birgt eine gehörige Portion an Naivität.Immer mehr Bereiche des Lebens werden digital erfasst. Auch der Staatwird neugieriger. Wenn irgendwann niemand mehr unerkannt bleibt, dannkönnen selbst Kleinigkeiten zum großen Problem für den Einzelnenwerden. Deswegen ist es richtig, auch bei der Gesichtserkennung mitNachdruck auf die datenschutzrechtlichen Probleme hinzuweisen. Wennsie nicht ausgeräumt werden können, ist der Schaden allemal größerals der Nutzen.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell