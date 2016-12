Lausitzer Rundschau: Einfach mal Fuß vom Gas zum bevorstehenden Weihnachtsfest

Cottbus (ots) - Schon vergessen? Weihnachten ist ein Fest derFreude, der Besinnung und der Familie. Oft merken wir das leidernicht. Wer heute in Lausitzer Innenstädte geht, sieht Tausendegestresste Zeitgenossen bei der Nahrungssuche oder auf derLast-Minute-Geschenkejagd. Ein Blick in die Einkaufswagen lässtfürchten, dass uns eine schlimme Hungersnot droht. Die Hektik hat einZiel: Alles soll perfekt sein, wenn die Familie um den Weihnachtsbaumsitzt. Es ist diese Perfektion, die viele bis zur letzten Minute vordem Heiligen Abend Vollgas geben lässt. In vielen Familien steigt derStresspegel gefährlich. Nehmen wir doch lieber mal den "Fuß vom Gas".Perfektion macht nur selten wirklich glücklich. Manchmal ist es gut,"Fünfe" gerade sein zu lassen. Wenn Sie bis morgen Mittag wirklicheine Kleinigkeit vergessen haben, fragen Sie halt einfach mal Ihrennetten Nachbarn oder die Nachbarin. Die gute Nachricht: SchonDienstag gehen die Türen der Supermärkte wieder auf.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell