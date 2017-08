Lausitzer Rundschau: Eines Präsidenten unwürdig Zum Gewaltausbruch in Charlottesville

Cottbus (ots) - Donald Trump hatte die Chance, Klartext zu reden.Er hätte sagen müssen, was unbedingt gesagt werden musste. Dass esweiße Überlegenheitsfanatiker waren, die den Streit umBürgerkriegsdenkmäler ausnutzten, um Gewalt zu provozieren. Dass essich bei dem tödlichen Anschlag im Zentrum von Charlottesville um dieTerrortat eines weißen Rassisten handelte. Stattdessen begnügte ersich damit, "vielen Seiten" die Schuld in die Schuhe zu schieben. Erlaviert, verharmlost und vernebelt, mit derart trivialen Worten, dieeines amerikanischen Präsidenten nicht würdig sind. Zu dessenAufgaben gehört es, die Nation in schwierigen Momenten zu einen,Wunden zu heilen, im Idealfall rhetorische Maßstäbe zu setzen. Trumpist grandios daran gescheitert. Er hat die Geister gerufen, nun wirder sie nicht mehr los. Und weigert sich, sie beim Namen zu nennen. Esginge zu weit, ihn direkt verantwortlich zu machen für das blutigeChaos in Charlottesville. Doch die Prediger des Hasses sehen in ihmeinen Präsidenten, der sie im Aufwind segeln lässt. Spricht dieserPräsident von "America First", interpretieren sie es in ihremprimitiven Ethno-Nationalismus so, als rangierte nunmehr das weißeAmerika an erster Stelle. Der Wahlkämpfer Trump hat sich nie die Mühegemacht, eindeutig auf Distanz zu den Rechtsextremen zu gehen. Auchwenn sie nicht den Kern seiner Anhängerschaft bildeten, ein Faktor,von dem er zu zehren versuchte, waren sie schon. Ohne moralischeHemmschwellen zu kennen, hat er versucht, sich ihre Ressentimentszunutze zu machen. Mehr noch, mit Steve Bannon hat er einen Ideologenaus dem Dunstkreis der Alt-Right-Bewegung in seinen Führungszirkelgeholt. Umso schwerer tut sich der Präsident Trump, sich vom rechtenRand der Gesellschaft abzugrenzen. Das aber wäre überfällig. Zumeinen aus moralischen Gründen. Zum anderen, um die Gräben nicht nochweiter aufzureißen.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell