Lausitzer Rundschau: Eine wacklige Angelegenheit Neuer Anlauf für die Einheitswippe

Cottbus (ots) - Wippe hin, Wippe her - eine politischeGlanzleistung steckt hinter dem jüngsten Beschluss des Bundestagesganz und gar nicht. Es ist das dritte Mal, dass das Parlament einesolche Entscheidung fällt. Nun soll das umstrittene Denkmal bis zum30. Jahrestag des Mauerfalls 2019 stehen. Man kann über die konkreteIdee streiten. Auch darüber, ob Leipzig nicht in der Tat derrichtigere Ort für die Erinnerung an die friedliche Revolutiongewesen wäre. Worüber man aber wohl nicht streiten kann, ist, dass essich um einen ehrgeizigen Zeitplan handelt. Denn Berlin tut sichbekanntlich bei der Realisierung von Projekten in dieser oder einernoch größeren Dimension schwer. Die Sache kann eine ziemlich wackligeAngelegenheit werden. Daher verwundert es nicht, dass das Denkmallaut Umfragen in Berlin alles andere als populär ist. Sieht man malvon der Mehrheit im Bundestag ab. Aber auch die könnte es sich janochmal anders überlegen . . .