Lausitzer Rundschau: Eine höchst notwendige Reise der Kanzlerin Merkel in Ägypten und Tunesien

Cottbus (ots) - Zweierlei Kritik wird an Angela MerkelsNordafrika-Reise geübt. Erstens, dass sie nur unternommen worden sei,weil der Wahlkampf nahe und die Kanzlerin den Deutschen die Sorge voreinem neuen Flüchtlingsstrom nehmen wolle. Wer das behauptet,ignoriert völlig die zurückliegenden intensiven Aktivitäten desbisherigen deutschen Außenministers Steinmeier oder von Innenministerde Maizière in der Region. Es muss nicht immer die Kanzlerin sein.Und zweitens heißt es, man dürfe mit Herrschern wie Ägyptens Al-Sisikeine Geschäfte machen, eigentlich nicht einmal reden. Nun: Europaist umgeben von einem Ring der Regime, von Russland über die Türkeiund Ägypten bis Algerien, alles Länder mit direkter Grenze zumSchengenraum. Würde man zu ihnen allen den Kontakt verweigern, wäredas wie eine selbstverordnete Isolationshaft. Oder wie Kopf in denSand. Das würde keines der Probleme lösen. Im Übrigen hat dieKanzlerin die Menschenrechtsproblematik in Kairo sehr wohlangesprochen. In Nordafrika ist die Stabilität der Staaten dasentscheidende Thema, weil, wie das Beispiel Libyen zeigt,Instabilität ein Nährboden für den Terrorismus ist und direkt auchEuropas Sicherheit bedroht. Ägypten und Tunesien wackeln. Auseuropäischer Sicht ist die Stabilität am besten mit Demokratie undPluralität zu erreichen; vor Ort freilich gestaltet sich das nichtimmer so einfach, weil nicht nur Militärs mitmischen, sondern auchradikale Islamisten oder Clans und Banden. Für Stabilität brauchendiese Staaten noch vor jeder wohlfeilen politischen Mahnungwirtschaftliche und organisatorische Hilfe, Investitionen und Zeichender Ermutigung. Es war gut, dass Merkel nach Ägypten eineWirtschaftsdelegation mitgenommen hat, es war gut, dass sie imtunesischen Parlament eine Rede hielt, um die dortigen Fortschrittebeim Aufbau eines demokratischen Staates zu loben. Bei einem solchenBesuch geht es nicht um kurzfristige Erfolge, die manche erwarten. Esgeht vielmehr um eine sehr langfristige Aufgabe, die Deutschland imÜbrigen nicht allein lösen kann, sondern nur im Verbund mit der EU,eigentlich mit dem gesamten Westen. Am klarsten wird das bei derFlüchtlingsproblematik, wo die deutsche Öffentlichkeit besondersintensiv nach schnellen, symbolischen Lösungen giert, etwa dievorgeschlagenen Transitlager oder Rückführungsabkommen. Doch ist inNordafrika ohnehin nur eine Teillösung für die Problematik zu finden.Das eigentliche Flüchtlingsthema spielt weiter südlich in Zentral-und Westafrika und speist sich nicht in erster Linie wie bei denSyrien-Flüchtlingen aus einem Krieg, der irgendwann vorbeigehen mag,sondern aus Armut, die noch sehr lange anhalten wird. Auch dieseRegion wird deshalb noch viele Kanzlerreisen erfordern - mitWirtschaftsdelegationen. In Afrika geht Europa die Arbeit so schnellnicht aus.