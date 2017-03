Lausitzer Rundschau: Eine herbe Niederlage Bundesrat lässt Pkw-Maut passieren

Cottbus (ots) - Die Entscheidung des Bundesrates, die Pkw-Mautpassieren zu lassen, ist eine herbe Niederlage für die BundesländerSaarland, Rheinland-Pfalz, NRW, Niedersachsen oder zuletzt auchBrandenburg, die sich so vehement gegen die Abgabe in derDobrindt-Form ausgesprochen haben. Obendrein ist der Vorgang einpolitisches Armutszeugnis für die Kritiker in den Ländern, weil sienicht in der Lage gewesen sind, gerade angesichts knapperStimmenverhältnisse im Bundesrat einen festen Block zu bilden, um die"Infrastrukturabgabe" in den Vermittlungsausschuss zu überweisen.Denn dort hätte man womöglich noch wichtige Korrekturen für dieGrenzregionen herausholen können. Darum ging es nach eigenem Bekundenden meisten Landesregierungen, nicht um eine grundsätzliche Blockadedes CSU-Projektes. Es liegt zwar im Wesen des föderalen Systems, dassum Vorhaben gerungen und ab und an politische Zustimmung oderAblehnung wie auf einem Basar ausgehandelt wird. So war es beimancher Steuerreform in der Vergangenheit, so ist es jetzt auch beider Pkw-Maut gewesen. Aber angesichts der bajuwarischen Drohkulissemuss einigen Bundesratsvertretern der Mut abhandengekommen sein. Dasist peinlich. Wo man doch sonst immer so selbstbewusst auftritt, auchund gerade gegen die Große Koalition in Berlin. Ausbaden müssen dieSchlappe demnächst Handel, Tourismus und Wirtschaft in denbetroffenen Gebieten. Dass Bundestraßen von der Maut ausgenommenwerden, ist für diese Regionen nur ein schwacher Trost. Andererseitsmuss man aber auch klar sagen: Chapeau, Alexander Dobrindt. Er undseine CSU haben das Bundesratsspiel aus Druck und Gegendruck deutlichbesser beherrscht als die Länder. Doch womöglich freuen sich Dobrindtund seine Bayern zu früh. Der Triumph könnte in den nächsten Monatennämlich wieder wie ein Keks zerbröseln. Nachbarländer wie Österreichwollen vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die Maut klagen - undnoch heikler: Im September steht die Bundestagswahl an. Falls die CSUaus der Regierung fliegt, und damit Dobrindt aus dem Amt, müssen sichdie jetzt so lauten Kritiker gegebenenfalls daran messen lassen, obsie willens sind, aus der Murks-Maut doch noch etwas Vernünftiges zumachen. Denn dass die Abgabe satte Mehreinnahmen einbringen wird,glaubt auch Finanzminister Wolfgang Schäuble nicht wirklich.Funktionieren würde dies wohl nur über die Nutzerfinanzierung samtökologischer Komponente für alle ohne Ausgleich. Dass unter demStrich deutsche Autofahrer nicht mehr belastet werden als jetzt,damit rechnet ohnehin kaum jemand in Berlin. Für Dobrindt und die CSUheißt es freilich bis zur Wahl im September: Jubeln und denbayerischen Wählern erklären, geliefert und Wort gehalten zu haben.Nur das zählt für den Verkehrsminister und seinen Parteichef HorstSeehofer. Alles andere ist da erst einmal zweitrangig.Pressekontakt:Lausitzer RundschauTelefon: 0355/481232Fax: 0355/481275politik@lr-online.deOriginal-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell